오리온, 창사 70년 첫 파업 위기 넘겼다…노사 임금협상 잠정합의

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지난 16일 5시간 넘는 교섭 끝 합의안 도출…노조 찬반투표 절차 예정

기본급 인상률·수당 비율 조정 두고 대립…예고됐던 전면파업 철회 전망

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 오리온 노사가 임금 협상에서 잠정합의안을 도출했다. 창사 70년 만에 처음으로 부분 파업까지 벌어졌던 노사 갈등은 전면파업 직전 일단락되는 분위기다.

17일 식품업계에 따르면 오리온 영업노동조합과 사측은 지난 16일 오후 2시부터 5시간 넘게 교섭을 진행한 끝에 임금 협상안에 합의했다. 당초 예정됐던 교섭 일정을 하루 앞당겨 진행한 결과다.

오리온 신사옥 전경 이미지. [사진=오리온 제공]

이에 따라 전국민주노동조합총연맹 화섬식품노조 오리온지회가 예고했던 전면파업도 철회될 전망이다. 노조는 재협상에서 요구안이 받아들여지지 않을 경우 무기한 전면파업에 돌입하겠다는 입장이었다.

이번 협상의 핵심 쟁점은 기본급 인상 폭과 수당 비율 조정이었다. 노조는 전 직무 기본급 7.5% 인상과 함께 기본급·수당 비율을 기존 6대4에서 7대3으로 조정해야 한다고 주장해왔다. 오리온이 지난해 연결기준 매출 3조3324억원, 영업이익 5582억원으로 역대 최대 실적을 기록한 만큼 임금 체계 개선이 필요하다는 이유에서다.

반면 사측은 기존 2% 수준이던 임금 인상률을 3.5%로 상향한 조정안을 제시하며 노조와 입장차를 보여왔다.

양측이 접점을 찾지 못하면서 노조는 지난 4일과 5일 부분 파업에 나섰다. 이는 오리온 창사 70년 이래 처음 이뤄진 파업으로, 국내 슈퍼마켓 납품과 판매를 담당하는 영업직 직원 70여명이 참여했다. 당시 파업은 오후 근무를 거부하는 방식으로 진행됐다.

이후 지난 10일 진행된 교섭에서도 합의에 이르지 못했으나 16일 교섭에서 최종 접점을 찾으면서 갈등은 봉합 국면에 들어섰다. 세부 합의안은 조합원 찬반투표를 거쳐 확정될 예정이다. 조인식은 이달 중 본사에서 진행될 것으로 알려졌다.

오리온 관계자는 "앞으로도 임직원 삶의 질 향상을 우선하는 경영방침을 변함없이 실천해 나갈 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com