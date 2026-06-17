광주 군공항 이전후보지 논의 착수…김산 무안군수 "1조 지원책 불투명"

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제1회 이전부지 선정위원회 개최

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 군공항의 이전후보지 선정을 논의하기 위한 절차가 본격화했다.

17일 광주시에 따르면 이날 서울 국방부 대회의실에서 '제1회 광주 군공항 이전부지 선정위원회'가 열렸다. 예비이전후보지 지정 이후 다음 단계인 '이전후보지'를 선정하기 위한 핵심 절차다.

제1회 광주 군 공항 이전부지 선정위원회. [사진=광주시] 2026.06.17 bless4ya@newspim.com

이날 회의에는 위원장인 안규백 국방부 장관과 강기정 광주시장, 김영록 전남도지사, 김산 무안군수, 재정경제부, 국토교통부 등 6자 협의체 참여 기관을 비롯해 관련 중앙부처, 민간위원 등 총 13명이 참석했다.

이전후보지 선정 기준 및 절차 등이 중점 논의됐으며 '제도적 타당성'과 '사회적 합의성'을 검토하기로 했다.

안 장관은 "오늘 회의가 광주 군공항 이전 사업의 출발점이며 군공항 이전을 넘어 군가안보, 지역개발, 주민생활을 향상시키는 국책사업인 만큼 원활하게 추진될 수 있도록 관계기관 간 적극 협력할 것"이라고 약속했다.

특히 "무안군민의 우려가 기대와 희망으로 바뀔 수 있도록 국방부 차원에서 적극 추진하겠다"고 밝혔다.

김산 무안군수는 "무안군민은 아직 1조원 지원책에 대한 구체적 내용이 명확히 제시되지 않고, 국가사업의 가시적 진척이 부족하다는 우려가 크다"고 전했다.

그러면서 "국방부 차원에서 1조원 지원책의 세부실행 방안을 마련, 국가산업단지 조성 등 국가사업의 가시화 및 첨단기업 유치를 위한 파격적인 인센티브 패키지 도입을 적극 추진해 주기를 요청한다"고 말했다.

한편 광주시는 이전주변지역 주민의 복리증진을 위해 추진하는 지원 사업을 이전사업 일정에 맞춰 동시에 추진할 계획이다.

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