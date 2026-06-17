전재수 인수위, 시민소통 홈페이지 개설…정책 제안 접수

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생활 불편·발전 아이디어 시민 제안 접수

반영된 의견 민선 9기 시정 운영계획 적용

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 부산시장 당선인 인수위원회 '다시 뛰는 부산 위원회'가 공식 홈페이지 운영에 들어갔다.

인수위는 민선 9기 시정 출범을 앞두고 시민과의 소통을 강화하고 정책 구상 과정에 시민 의견을 반영하기 위해 홈페이지를 개설했다고 17일 밝혔다.

전재수 부산시장 당선인 인수위원회의 다시 뛰는 부산 위원회 공식 홈페이지[사진=전재수 부산시장 당선인 인수위원회] 2026.06.17

홈페이지는 '민생은 즉시, 미래는 확실히, 부산을 다시'라는 시정 비전과 '다시 뛰는 부산'이라는 운영 방향을 바탕으로 구성됐다. 주요 메뉴는 제안 신청, 도시비전 공모, 인사말 등으로 시민 누구나 정책 아이디어를 제시할 수 있도록 했다.

시민 제안 게시판을 통해 생활 불편 사항과 지역 발전 아이디어를 접수한다. 접수된 의견은 인수위 검토를 거쳐 민선 9기 시정 운영계획과 공약 이행 방안에 반영할 계획이다.

인수위는 이날부터 21일까지 닷새간 부산의 새로운 도시비전을 공모한다. 선정된 비전은 향후 시정 정책 방향 설정에 활용된다.

전재수 당선인은 홈페이지 인사말을 통해 "민생은 즉시, 미래는 확실히, 부산을 다시!"라며 "이곳 '다시 뛰는 부산 위원회' 인수위 홈페이지는 민선 9기 시정 출범 전까지 운영되는 시민 소통 창구로 시민 여러분의 정책 제안과 아이디어를 폭넓게 듣고 새 시정의 구체적인 실행 계획에 반영하겠다"고 말했다.

차재권 위원장은 "홈페이지가 시민 의견을 담는 소통 창구 역할을 하길 기대한다"며 "실행 가능한 정책 마련에 집중하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com