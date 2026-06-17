한전MCS 서대전·직할지점, 전몰군경유족회에 위로금 전달

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 전몰군경유족회 대전지부 서구지회가 호국보훈의 달을 맞아 한전MCS㈜ 서대전지점과 대전세종·충남지사 직할지점으로부터 위로금을 전달받았다.

전몰군경유족회 대전지부 서구지회는 17일 지회 사무실에서 한전MCS㈜ 서대전지점과 대전세종·충남지사 직할지점의 직원 성금을 전달받았다고 밝혔다.

한전MCS(주) 서대전지점과 대전세종·충남지사 직할지점이 전몰군경유족회 대전지부 서구지회에 위로금을 전달하고 기념촬여을 하고 있다. [사진=전몰군경유족회 대전지부 서구지회] 2026.06.17 gyun507@newspim.com

이날 전달식에는 정순영 전몰군경유족회 대전지부 서구지회장, 이미영 한전MCS㈜ 서대전지점장, 김병일 한전MCS㈜ 대전세종·충남지사 직할지점장 등이 참석했다.

이번 위로금은 호국보훈의 달을 맞아 6·25전쟁 전몰군경 자녀 유족을 위로하기 위해 마련됐다. 한전MCS㈜ 서대전지점과 대전세종·충남지사 직할지점은 직원들이 모은 성금으로 각각 30만 원씩 총 60만 원을 서구지회에 전달했다.

전몰군경유족회 대전지부 서구지회 관계자는 "호국보훈의 달을 맞아 전몰군경 유족에게 따뜻한 마음을 전해준 한전MCS 관계자들에게 감사드린다"며 "전달받은 위로금은 6·25전쟁 전몰군경 자녀 유족에게 소중히 전달하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com