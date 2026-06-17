'서울대 10개 만들기' 첫 지원대학 3곳 뽑는다…거점국립대 선정 기준 공개

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9개 거점국립대 대상…교당 1000억원 안팎 패키지 지원

지역 성장엔진·AI 연계성, 대학 혁신 계획 등 종합 평가

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부가 이른바 '서울대 10개 만들기' 정책의 첫 지원 대상이 될 거점국립대 3곳을 선정하기 위한 기준을 공개했다. 선정 대학에는 교당 1000억원 안팎의 예산이 추가 투입돼 브랜드 단과대학과 인공지능(AI) 거점대학 사업 등이 패키지로 지원된다.

교육부는 17일 성장엔진 연계 지역인재 양성 범정부 협의회를 열고 국무조정실, 산업통상자원부, 지방시대위원회 등 7개 관계 부처와 함께 2026년 패키지 지원대학 선정 계획을 확정했다고 밝혔다.

17일 성장엔진 연계 지역인재 양성 범정부 협의회에 참석한 최교진 교육부 장관. [사진=교육부]

이번 계획은 교육부가 지난 4월 발표한 '성장엔진 연계 지역인재 양성방안'의 후속 조치다. 이 방안은 수도권 초과밀화에 따른 지역 간 불균형을 완화하고, 국토·산업·교육인재 체계를 새롭게 짜기 위한 '국토공간 대전환 프로젝트'의 하나로 추진되고 있다.

교육부는 올해 비수도권 거점국립대 3곳을 우선 선정해 집중 지원한다. 선정 대학에는 브랜드 단과대학과 AI 거점대학 사업을 묶어 지원하고, 지역 산업과 연계한 핵심 인재 양성 체계를 구축한다는 구상이다.

지원 대상은 강원대, 경상국립대, 경북대, 부산대, 전남대, 전북대, 제주대, 충남대, 충북대 등 9개 지역 거점국립대다. 수도권을 제외한 5극3특 권역을 기준으로 하되, 대도시권 소재 여부와 권역 간 인접성, 지리적 여건 등을 종합적으로 고려해 선정한다.

선정 과정에는 교육부와 관계 부처, 외부 전문가가 참여한다. 최은옥 교육부 차관을 위원장으로 하는 실무위원회가 대학·지방정부·민간이 공동으로 마련한 추진계획서를 사전 검토하고, 관계 부처 논의를 거쳐 후보 대학의 적합성을 따진다.

평가 기준은 ▲국토공간 대전환 프로젝트 추진전략과의 정합성 ▲지역 여건 및 준비도 ▲대학 여건 및 준비도 ▲대학 전반의 교육·연구 혁신 및 체질개선 계획 등 네 가지다.

우선 국토공간 대전환 프로젝트와의 정합성에서는 대학의 특성화 분야가 해당 권역의 성장엔진 분야와 얼마나 맞물리는지가 핵심적으로 검토된다. 성장엔진 및 AI 기업 등 산업계 의견이 추진계획에 충실히 반영됐는지, 대학 소재지가 광역권 내 거점 기능을 수행할 수 있는지도 평가 대상이다.

지역 여건은 사업 추진 기반과 인프라 구축 수준, 기업·공공기관의 투자계획 등을 중심으로 살핀다. 대학 여건 항목에서는 브랜드 단과대학과 융합연구원 운영을 위한 핵심 기업과의 협력 관계, AI 거점대학 및 타 기관과의 협력 계획, 대학의 현재 보유 역량 등이 반영된다.

교육·연구 혁신 및 체질개선 항목에서는 대학이 제시한 혁신 추진 계획과 기존 교육부 재정지원사업 추진 현황 등을 평가한다. 단순한 사업 유치가 아니라 학부 교육과 연구 체계를 전반적으로 개선할 수 있는지도 따져보겠다는 취지다.

선정 절차는 다음 달 말까지 대학·지방정부·민간이 공동 수립한 추진계획서를 접수하는 방식으로 시작된다. 이후 8월 사전 검토를 거쳐 국무총리 중심의 범정부추진협의회에서 성장엔진이 확정되면 올해 3분기 안에 지원대학 3곳을 발표한다. 선정 대학 컨설팅은 4분기까지 이어진다.

정부는 선정 이후 성과관리위원회를 별도로 구성해 사업 추진 상황을 점검한다. 관계 부처 합동 컨설팅을 바탕으로 추진계획을 수정·보완하고 대학별 실적을 투입·과정·산출·결과 단계로 나눠 관리한다. 성과는 재정 차등 지원과도 연계된다.

교육부는 이번 패키지 지원을 통해 거점국립대의 교육·연구 역량을 높이고 거점국립대와 지역대학이 연계한 공유대학 체계를 확산한다는 방침이다. 이를 통해 특정 대학만 키우는 방식이 아니라 지역대학 전반의 동반 성장을 유도하겠다는 구상이다.

jane94@newspim.com