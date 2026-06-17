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최교진 교육장관, 2030청년자문단 간담회…교육정책에 청년 의견 반영

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  • 교육부가 17일 세종청사서 청년자문단 간담회 열었다
  • 4개 분과 청년자문단이 교육정책 제안하고 신규 위촉식 진행했다
  • 교육부는 청년 의견 반영해 정책 고도화 후 연말 제안집 발간할 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

고등평생·교원정책·교육권리·AI미래교육 의제 논의
신규 자문단원 위촉…연말 정책제안집 제작 추진

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최교진 교육부 장관은 17일 정부세종청사에서 '2026년 교육부 2030청년자문단 간담회'를 개최한다.

이날 간담회는 교육정책 수립과 추진 과정에 청년세대의 의견을 반영하기 위해 마련됐다. 교육부 2030청년자문단은 대학생과 대학원생, 교·강사, 직장인 등 총 20명으로 구성돼 있으며 청년보좌역이 단장을 맡고 있다.

최교진 교육부 장관이 9일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 '10대 청소년 자살예방 범정부 추진 대책'을 발표하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

교육부는 올해 4월 청년보좌역 임용을 계기로 자문단 운영 체계를 정비했다. 기존 대학정책, 평생·직업교육, 교육복지, 책임교육, 교원정책 등 5개 분과는 고등·평생정책, 교원정책, 교육권리, 인공지능(AI) 미래교육 등 4개 분과로 개편됐다.

이날 간담회에서는 공개모집 절차를 거쳐 새로 위촉된 청년자문단원 3명에 대한 위촉식도 함께 진행된다. 신규 자문단원은 지난 4월 30일부터 5월 22일까지 진행된 공개모집을 통해 선발됐다.

청년자문단은 간담회에서 분과별 중점 정책제안 의제를 발표한다. 고등·평생정책분과는 앵커체계 개선과 학생 참여 정책 거버넌스 강화를 제안하고, 교원정책분과는 기간제 교원 처우 개선과 교육활동 침해 예방교육을 주요 의제로 다룬다.

교육권리분과는 청년 독서 활성화와 특수교육 강화를 제안한다. AI미래교육분과는 가정 내 AI 교육과 AI 교육 안전체계 구축을 중심으로 정책 의견을 제시할 예정이다.

교육부는 이날 발표된 중점 의제를 바탕으로 정책 담당자, 외부 청년단체 등과 추가 소통을 이어갈 계획이다. 이후 정책 제안을 고도화해 올해 말 정책제안집으로 제작한다는 방침이다.

이날 간담회에서는 교육부 정책 방향을 비롯해 대학생 창업, 고등교육 재정지원, 유보통합 등 청년의 삶과 밀접한 교육 현안에 대해서도 논의가 이뤄진다. 최 장관과 청년자문단원들이 자유롭게 의견을 나누는 시간도 마련된다.

최 장관은 "취업 여건 등 청년들이 마주한 어려움이 큰 시기이지만, 청년들이 도전을 이어갈 수 있도록 지원할 것"이라며 "교육부의 모든 정책은 청년을 비롯한 미래세대와 밀접하게 연관돼 있는 만큼 청년이 교육정책의 주체가 될 수 있도록 자문단 활동을 적극 지원하겠다"고 밝힐 예정이다.

jane94@newspim.com

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