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삼성전자 초기업노조, 24일부터 최승호 위원장 재신임 투표 돌입

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  • 삼성전자 초기업노조가 24일부터 30일까지 전자투표로 최승호 위원장 재신임 투표를 진행한다.
  • 최 위원장은 임금교섭 책임을 언급하며 재신임 시 2027년 DS 부문 우선 교섭과 교섭단위 분리 등을 추진하겠다고 밝혔다.
  • 성과급 배분 불만으로 조합원 이탈이 이어지며 조합원 수는 5만6450명으로 줄어 과반 지위를 상실했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

DS 우선 교섭·분리교섭 추진 예고

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 최대 노조인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부가 최승호 위원장에 대한 재신임 투표에 들어간다.

17일 초기업노조는 '2026년 4차 총회 공고'를 내고 오는 24일 오후 2시부터 30일 오전 10시까지 전자투표 방식으로 위원장 재신임 투표를 진행한다고 밝혔다.

이번 총회 안건은 위원장 재신임과 규약 개정이다. 위원장 재신임안은 조합원 과반 찬성 시 가결된다.

최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 지난달 20일 오후 경기 수원시 장안구 경기지방고용노동청에서 열린 삼성전자 노사교섭 결과 브리핑에서 입장을 밝히고 있다. [사진=뉴스핌DB]

최 위원장은 조합원들에게 배포한 입장문에서 올해 임금교섭 결과에 대한 책임을 언급하며 재신임을 받겠다는 뜻을 밝혔다. 재신임될 경우 2027년 교섭에서 디바이스솔루션(DS) 부문을 우선으로 하겠다는 계획도 제시했다.

최 위원장은 "재신임될 경우 2027년 교섭에서 DS 부문을 우선으로 할 것"이라며 "DS 부문의 교섭 단위 분리와 DS 부문 위원회 구성, 근로자대표 지위 확보 등을 추진하겠다"고 말했다. 이어 "분리교섭이 인정되지 않더라도 교섭대표노조 지위 확보로 공동교섭단이 아닌 초기업노조만의 교섭을 진행하겠다"고 덧붙였다.

앞서 초기업노조를 포함한 공동교섭단은 사측과 지난달 20일 잠정합의안을 도출했다. 합의안에는 반도체 부문 사업성과의 10.5%를 재원으로 하는 특별경영성과급 신설, 최대 5억원 규모 주택자금 대출제도 신설, 평균 임금 6.2% 인상 등이 담겼다. 평균 임금 인상률은 기본인상률 4.1%, 성과인상률 2.1%로 구성됐다.

다만 성과급 배분을 둘러싼 불만이 이어지면서 조합원 이탈이 가속화됐다. 완제품을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문뿐 아니라 DS 부문 내 시스템LSI·파운드리 사업부 직원들 사이에서도 불만이 제기된 것으로 전해졌다.

초기업노조는 반도체 직원들이 주축인 노조다. 한때 임금교섭 과정에서 조합원 수가 7만6000명을 넘기며 과반 노조 지위를 확보했지만 최근 과반 지위를 상실했다. 이날 오전 8시 기준 조합원 수는 5만6450명으로 집계됐다.

kji01@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
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