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[핌in현장] 유스피어, 1년 공백 깨고 컴백…"재데뷔 느낌, 대들보 될 것"

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  • 유스피어가 17일 첫 미니앨범으로 1년 만에 컴백했다
  • 이들은 새 콘셉트와 이적 후 첫 앨범을 들고 돌아왔다
  • 유스피어는 팀워크를 앞세워 다채로운 활동을 예고했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 유스피어가 1년의 공백을 깨고 새로운 콘셉트로 돌아왔다.

유스피어가 17일 서울 영등포구에 위치한 명화라이브홀에서 첫 번째 미니앨범 '바이트 디스트릭트(BITE DISTRICT)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "1년 만의 컴백이라 재데뷔 느낌이 강하다. 새로운 콘셉트로 나온 만큼 노력 많이 했다. 지금 떨리지만 설렘이 더 큰 것 같다"며 소감을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 유스피어의 멤버 소이(왼쪽부터), 채나, 다온, 시안, 서유, 로아가 17일 오후 서울 명화라이브홀에서 열린 1st 미니 앨범 BITE DISTRICT 발매 쇼케이스에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.06.17 kunjoo@newspim.com

이번 신보는 1년 만으로, WM엔터테인먼트에서 MW엔터테인먼트로 이적 후 처음으로 발매하는 앨범이기도 하다. 타이틀곡 '위키드 게임(WICKED GAME)'은 좋아하는 아이의 마음을 얻기 위해, 어이없게 화살을 모두 써버린 초보 큐피드와 함께 서툴지만 사랑스러운 작전을 펼치는 소녀의 이야기를 담은 곡이다.

이날 다온은 "그동안 저희 기다려주신 분들에게 감사드린다고 전하고 싶다. 그동안 더 단단해진 유스피어로 돌아왔으니 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다"고 말했다. 시안은 "멤버들 모두 한마음 한뜻으로 준비했다. 좋은 퀄리티를 보여드리고 싶었고 많은 노력과 과정을 거쳤다"고 설명했다.

특히 소이는 "아무래도 힘든 시간이 있었지만 끈끈하게 뭉친 것 같다. 이번 활동에 그런 모습 보여드리고 싶다"고 강조했다.

시안은 새 앨범에 대해 "데뷔 싱글 '스피드 존'이 에너지와 출발을 알렸다면, 이번 '바이트 디스트릭트'는 함께 달려온 소녀들이 서로를 발견하고 관계를 쌓아가며 자신들만의 확장된 영역을 보여드리는 앨범"이라고 소개했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 유스피어가 17일 오후 서울 명화라이브홀에서 열린 '1st 미니 앨범 BITE DISTRICT' 발매 쇼케이스에서 수록곡 'So Fine' 화려한 무대를 선보이고 있다. 2026.06.17 kunjoo@newspim.com

이어 서유는 "'바이트'는 깨문다는 의미뿐 아니라 누군가를 건들이거나 웃음을 유발하는 장난스러운 관계의 시작을 의미한다. 덜 익은 반응이나 감정을 설명했다"고 부연했다.

소속사 이적을 하면서 유스피어느 1년이라는 공백이 생겼다. 신인에게 1년이란 긴 시간은 치명적이지만, 이들은 더욱 끈끈해진 팀워크로 돌아왔다.

먼저 서유는 "진솔한 대화도 많이 나눴다. 더 열심히해서 유스피어를 많은 대중에게 알리고 성공하고 싶다는 말을 자주 했다. 그래서 많은 부분에서 성장했다고 느낀다"고 말했다.

채나는 "아무래도 1년 공백기가 길어서 무너진 적도 있었다. 같은 고민을 했던 멤버들 덕분에 이겨낼 수 있었다"며 애정을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 유스피어가 17일 오후 서울 명화라이브홀에서 열린 '1st 미니 앨범 BITE DISTRICT' 발매 쇼케이스에서 수록곡 'So Fine' 화려한 무대를 선보이고 있다. 2026.06.17 kunjoo@newspim.com
[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 유스피어가 17일 오후 서울 명화라이브홀에서 열린 '1st 미니 앨범 BITE DISTRICT' 발매 쇼케이스에서 수록곡 'So Fine' 화려한 무대를 선보이고 있다. 2026.06.17 kunjoo@newspim.com

유스피어는 팀의 리더를 '주장'으로 표현한다. 데뷔 당시 주장이 여원이었지만 탈퇴를 하면서 리더 자리에도 공백이 생겼었다. 그리고 시안이 새 주장으로 선출됐다.

이에 시안은 "아무래도 처음 리더라서 서툴고 힘든 점도 있었지만 더 열심히 해야겠다고 생각했다. 또 여원 언니가 열심히 하라고 응원도 해줬고, 멤버들이 잘 따라줘서 잘 극복해 나간 것 같다"고 말했다.

유스피어는 지난 데뷔 쇼케이스 때 소속사의 대들보가 되고 싶다는 포부를 밝힌 바 있다. 이에 채나는 "지난번 컴백 때 소속사의 대들보가 되고싶다고 했는데, 이번에는 기필코 MW엔터테인먼트의 대들보가 되어 볼 것"이라고 강조했다.

끝을 유스피어는 "새로운 콘셉트로 돌아온 만큼 다채로운 모습 보여드릴 것"이라며 "많은 관심과 사랑부탁드린다"라고 당부했다.

이날 오후 6시에 발매되는 유스피어의 첫 번째 미니앨범 '바이트 디스트릭트'에는 타이틀곡 '위키드 게임'을 포함해 '소 파인(So Fine)', '베스티(Bestie)', '라우드(LOUD)'까지 총 4곡이 수록됐다.

alice09@newspim.com

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