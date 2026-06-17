[인터뷰]유의동 의원 "초선의 마음으로 지역 발전 위해 최선 다하겠다"

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시을 국회의원 재선거에서 치열한 5파전을 뚫고 당선된 국민의힘 유의동 국회의원.

뉴스핌은 17일 유 의원을 만나 험난한 선거 과정을 극복하고 지역의 든든한 버팀목을 자처하며 유권자들의 지지를 얻어 당선된 유의동 의원을 만나 그의 청사진을 들어봤다.

특히 유 의원은 <뉴스핌>과 인터뷰에서 4선 의원의 위엄과 지역 전문가로서 첫날부터 바로 일할 수 있는 구체적인 청사진을 제시했다. 또한 지금도 지역 곳곳을 누비며 초선의원 때보다 왕성한 활동으로 시민들의 마음을 사로잡고 있다.

유의동 국회의원(국민의힘,평택을)[사진=의원 사무실]

다음은 유의동 국회의원의 일문일답이다.

- 당선 소감은

▲평택 시민 여러분께서 다시 일할 기회를 주신 데 깊이 감사드린다. 이번 선거는 한 치 앞을 내다보기 어려운 치열한 선거였지만 끝까지 저를 믿고 평택을 맡겨주신 시민 여러분의 뜻을 무겁게 받들겠다. 보내주신 믿음에 어긋나지 않도록 더 낮은 자세로 듣고 더 큰 책임감으로 평택 발전에 최선을 다하겠다.

- 선거 과정에서 어려웠던 점은

▲5파전이라는 복잡한 구도 속에서 선거가 치러졌고 여론조사상으로도 불리한 흐름이 이어졌던 점이 가장 어려웠다. 하지만 시장과 골목, 아파트 단지, 농촌 마을에서 만난 시민들께서 "흔들리지 말고 끝까지 가라", "평택을 위해 꼭 이겨달라"고 손을 잡아주셨고 그 응원이 끝까지 버틸 수 있는 가장 큰 힘이 됐다.

- 승리 요인은

▲평택 시민들께서 선거를 위해 평택을 찾은 사람이 아니라 평택을 위해 정치를 해온 사람을 선택해주신 것이라고 생각한다. 평택은 지역마다 현안과 생활 여건이 다른 도시인 만큼 평택을 가장 잘 알고 첫날부터 바로 일할 수 있는 후보가 필요하다는 시민들의 판단이 마지막에 모였다고 본다. 결국 이번 승리는 평택을 지키고 평택의 미래를 다시 세우라는 시민들의 명령이라고 생각한다.

평택 지역 곳곳을 누비며 시민들에게 감사 인사를 전하고 있는 유의동 국회의원[사진=의원 사무실]

- 지역 현안에 대한 방안은

▲국회의원으로서 평택시와 긴밀히 협력해 지역 현안을 실질적으로 풀어가겠다. 교통, 교육, 의료, 안전, 생활 인프라 등 시민 삶과 직결된 과제들은 국회 혼자서도, 평택시 혼자서도 해결하기 어렵다. 중앙정부, 경기도, 평택시와 적극적으로 협의하고 필요한 예산과 제도 개선을 국회에서 뒷받침해 평택의 성장이 시민 삶의 변화로 이어지도록 하겠다.

- 선거 과정에서 발표한 공약들의 이행 방안이 구체적으로 마련된 상태인지

▲선거 과정에서 발표한 공약들은 법률 개정이 필요한 사안, 정부 계획 반영이 필요한 사안, 예산 확보가 필요한 사안, 평택시·경기도와 협의가 필요한 사안으로 나눠 정리하고 있다. 등원 이후 우선순위를 정해 관계 부처와 협의에 들어가고 단기적으로 바로 추진할 과제와 중장기적으로 단계적 접근이 필요한 과제를 구분해 실행하겠다. 시민들께도 공약 추진 상황을 지속적으로 보고드리겠다.

- 경쟁했던 상대 후보에게 한마디 한다면

▲치열한 선거를 함께 치른 후보들께 수고하셨다는 말씀을 드립니다. 선거 과정에서는 서로 다른 입장과 치열한 경쟁이 있었지만 선거는 끝났고 이제는 평택의 발전과 시민의 삶을 먼저 생각해야 할 때입니다. 각자의 자리에서 평택을 위해 기여할 수 있는 역할을 해주시길 기대한다.

- 평택시민들에게 하고 싶은 말은

▲시민 여러분의 믿음은 천금과 같다. 다시 일할 기회를 주신 만큼 평택의 교통·교육·의료·생활 인프라를 하나하나 챙기고 시민들께서 실제 변화를 체감하실 수 있도록 뛰겠다. 더 낮은 자세로 듣고 더 성실하게 일하며 평택 발전과 더 큰 정치로 반드시 보답하겠다.

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