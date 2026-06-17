진안군, 용담호 수계 지자체 상생협력 강화

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한우물 공동체 공감대 확산

150만 주민 생명수 가치 공유 및 수몰민 희생 의미 재조명



[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군이 용담호의 물을 함께 이용하는 수계 지자체들과 상생협력 강화를 다짐하며 '한우물 공동체' 실현을 위한 공감대 확산에 나섰다.

진안군은 17일 진안고원 치유숲과 용담댐 일원에서 용담호 수계 8개 시·군 부단체장을 초청해 '150만 생명수 진안용담호 수계 부단체장 초청행사'를 개최했다고 밝혔다.

진안군은 용담호 수계 8개 시·군 부단체장과 '150만 생명수 진안용담호 수계 부단체장 초청행사'를 개최했다.[사진=진안군]2026.06.17 gojongwin@newspim.com

용담댐은 전북과 충남지역 약 150만 명에게 생활·공업용수를 공급하는 핵심 수자원 시설이다. 이번 행사는 용담호의 혜택을 함께 누리는 지역들이 수원지역의 가치와 수몰민들의 희생을 공유하고 상생협력 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

행사에는 진안군을 비롯해 전주시, 익산시, 김제시, 완주군, 금산군, 서천군 등 용담호 수계 지자체 관계자들이 참석해 지역 간 협력 방안을 논의했다.

참석자들은 진안고원 치유숲에서 치유 프로그램을 체험한 뒤 청류 차담회를 통해 용담호 수질보전 정책과 지역별 물 관련 현안을 공유했다.

또한 2026~2027 진안 방문의 해와 제2회 진안용담댐 수몰민 만남의 날 등 다양한 협력사업에 대해서도 의견을 나눴다.

이어 K-water 용담댐지사와 함께 용담댐 정상부를 둘러보며 기후위기 시대 안정적인 물관리의 중요성을 확인하고 지속가능한 수자원 보전을 위한 공동 실천 의지를 다졌다.

군은 이번 행사가 오는 7월 4일 열리는 '진안용담댐 수몰민 만남의 날'의 의미를 되새기고 수몰민들의 희생과 공동체 회복의 가치를 공유하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

이경영 진안부군수는 "진안용담호는 150만 주민의 생명수이자 지역을 연결하는 공동 자산"이라며 "수몰민들의 희생을 기억하고 물의 혜택을 함께 누리는 지역들이 상생과 협력의 가치를 실천해 나갈 때 진정한 한우물 공동체가 완성될 것"이라고 말했다.

gojongwin@newspim.com