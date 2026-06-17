전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.17 (수)
KYD 디데이
전국 지자체

속보

더보기

진안군, 용담호 수계 지자체 상생협력 강화

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 진안군이 17일 용담호 수계 8개 시·군 부단체장을 초청했다
  • 용담호 상생협력 강화를 위해 공동체 공감대 확산에 나섰다
  • 수질보전과 수몰민 희생 공유하며 협력 의지를 다졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한우물 공동체 공감대 확산
150만 주민 생명수 가치 공유 및 수몰민 희생 의미 재조명

[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군이 용담호의 물을 함께 이용하는 수계 지자체들과 상생협력 강화를 다짐하며 '한우물 공동체' 실현을 위한 공감대 확산에 나섰다.

진안군은 17일 진안고원 치유숲과 용담댐 일원에서 용담호 수계 8개 시·군 부단체장을 초청해 '150만 생명수 진안용담호 수계 부단체장 초청행사'를 개최했다고 밝혔다.

진안군은 용담호 수계 8개 시·군 부단체장과 '150만 생명수 진안용담호 수계 부단체장 초청행사'를 개최했다.[사진=진안군]2026.06.17 gojongwin@newspim.com

용담댐은 전북과 충남지역 약 150만 명에게 생활·공업용수를 공급하는 핵심 수자원 시설이다. 이번 행사는 용담호의 혜택을 함께 누리는 지역들이 수원지역의 가치와 수몰민들의 희생을 공유하고 상생협력 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

행사에는 진안군을 비롯해 전주시, 익산시, 김제시, 완주군, 금산군, 서천군 등 용담호 수계 지자체 관계자들이 참석해 지역 간 협력 방안을 논의했다.

참석자들은 진안고원 치유숲에서 치유 프로그램을 체험한 뒤 청류 차담회를 통해 용담호 수질보전 정책과 지역별 물 관련 현안을 공유했다.

또한 2026~2027 진안 방문의 해와 제2회 진안용담댐 수몰민 만남의 날 등 다양한 협력사업에 대해서도 의견을 나눴다.

이어 K-water 용담댐지사와 함께 용담댐 정상부를 둘러보며 기후위기 시대 안정적인 물관리의 중요성을 확인하고 지속가능한 수자원 보전을 위한 공동 실천 의지를 다졌다.

군은 이번 행사가 오는 7월 4일 열리는 '진안용담댐 수몰민 만남의 날'의 의미를 되새기고 수몰민들의 희생과 공동체 회복의 가치를 공유하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

이경영 진안부군수는 "진안용담호는 150만 주민의 생명수이자 지역을 연결하는 공동 자산"이라며 "수몰민들의 희생을 기억하고 물의 혜택을 함께 누리는 지역들이 상생과 협력의 가치를 실천해 나갈 때 진정한 한우물 공동체가 완성될 것"이라고 말했다.

gojongwin@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
특검, 오세훈 징역 1년6개월 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 민중기 특별검사팀(김건희 특검팀)이 여론조사 비용을 대납토록 한 혐의로 기소된 오세훈 서울시장에게 징역 1년 6개월을 구형했다. 김건희 특검팀은 17일 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우) 심리로 열린 오 시장 등의 정치자금법 위반 혐의 결심 공판에서 오 시장에게 징역 1년 6개월과 추징금 3300만 원을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 오세훈 서울시장이 17일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 여론조사 대납 의혹 관련 결심공판에 출석하고 있다. 2026.06.17 photo@newspim.com 특검팀은 오 시장과 함께 기소된 강철원 전 서울시 정무부시장에게는 징역 1년, 사업가 김한정 씨에게도 징역 1년을 구형했다. 특검팀은 "객관적 증거들에 의하면 정치자금법 위반이 명백히 입증됐다"며 "피고인들의 주장은 상식과 경험칙에 반한다"고 주장했다. 그러면서 오 시장을 향해 "이 건 범행으로 인한 이익의 최종적 귀속주체임에도 불구하고 범행을 부인하며 책임을 회피하고 있다"며 "피고인에 대한 엄중 처벌이 불가피하다"고 지적했다. 오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명태균 씨로부터 총 10차례에 걸쳐 여론조사 결과를 받고 후원자 김한정 씨에게 비용을 대신 내게 한 혐의로 지난해 12월 재판에 넘겨졌다. 오 시장은 명 씨와 만난 사실은 인정하면서도 여론조사를 의뢰하거나, 김 씨에게 여론조사 비용 대납을 요청한 적 없다며 혐의를 전면 부인했다. right@newspim.com 2026-06-17 15:27
사진
SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동