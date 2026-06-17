전주시장직 인수위, 소상공인 현장 목소리 청취…정책 반영 추진

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기업친화도시 특위 첫 간담회 개최·골목상권 활성화 방안 논의

소상공인 안전망 구축·경영환경 개선 등 민생경제 회복 정책 모색

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 조지훈 전주시장 당선인 인수위원회인 '시민주권 열린 전주 위원회'가 소상공인들의 현장 의견을 수렴하며 민선 9기 정책 로드맵 마련에 속도를 내고 있다.

시민주권 열린 전주 위원회 산하 기업친화도시 전주 특별위원회는 17일 전북경제통상진흥원에서 전주지역 소상공인 13명이 참석한 가운데 소상공인 간담회를 개최했다고 밝혔다.

기업친화도시 전주 특위, 소상공인 간담회[사진=인수위] 2026.06.17 lbs0964@newspim.com

이번 간담회는 시민 의견을 시정에 적극 반영하는 '시민주권' 기조에 따라 현장의 목소리를 정책과 공약에 담기 위해 마련됐다.

특히 기업친화 특위의 첫 공식 간담회를 소상공인 대상으로 진행한 것은 골목상권과 지역경제의 근간인 소상공인 지원을 통해 민생경제 회복에 집중하겠다는 민선 9기 시정 방향을 반영한 것으로 풀이된다.

이날 간담회에서는 소상공인들의 애로사항을 청취하고 소상공인 안전망 구축, 인공지능 전환(AX) 지원, 경영환경 개선과 경쟁력 강화 방안 등이 중점적으로 논의됐다.

참석자들은 구도심 주차난 해소, 상가임대차 관련 교육 확대, 소상공인 지원사업 원스톱 시스템 구축, 시니어 재창업과 청년 일자리 연계 모델 마련 등 다양한 정책 제안을 내놓았다.

기업친화 특위는 이번 간담회에서 제시된 건의사항과 정책 제안을 향후 민선 9기 정책 수립 과정에 적극 반영할 계획이다. 또한 특위 활동 기간 동안 지속적으로 현장 의견을 수렴해 정책 완성도를 높여 나갈 방침이다.

김진수 기업친화도시 전주 특별위원장은 "소상공인이 살아야 지역경제도 활력을 되찾을 수 있다"며 "현장의 다양한 의견과 실효성 있는 제안을 민선 9기 정책에 반영할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

기업친화도시 전주 특별위원회는 시민주권 열린 전주 위원회 산하 3개 특별위원회 가운데 하나로, 기업 유치와 정착 지원, 소상공인 및 중소기업 경영환경 개선 방안 마련 등의 역할을 수행하고 있다.

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