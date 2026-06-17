최휘영 장관, 유네스코 사무총장과 면담…"세계유산위 성공 개최"

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 16일(현지 시간) 프랑스 파리 유네스코 본부에서 칼레드 엘에나니 유네스코 사무총장을 만나 세계유산위원회 성공 개최를 확신했다.

최휘영 장관은 16일(현지 시간) 프랑스 파리 유네스코 본부에서 칼레드 엘에나니 유네스코 사무총장과 세계유산위원회 성공 개최에 대해 의견을 나눴다. [사진= 문체부] 2026.06.17 fineview@newspim.com

최휘영 장관은 "7월 13일부터 29일까지 부산에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회의 성공적인 개최를 위해 정부가 만반의 준비를 하고 있다"고 밝혔다. 그는 기후 변화 등 어려운 여건 속에서도 유산 보존 정책과 관련해 의미 있는 논의가 이루어질 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다는 뜻을 전했다.

최 장관은 이날 회동에서 세계유산으로 등재된 종묘의 가치를 보존하기 위해 정부가 기울이고 있는 다각적인 노력을 상세히 설명했다. 아울러 올해가 유네스코가 지정한 '김구 탄생 150주년 기념해'인 점과 관련해, 백범 김구 선생을 재조명하는 다양한 기념사업이 추진되고 있다는 점도 소개했다.

이에 엘에나니 사무총장은 한국이 유네스코에 대한 기여는 물론 기구의 활동을 전폭적으로 지지해 온 훌륭한 동반자라며 감사의 뜻을 표했다. 그는 세계유산위원회 준비 상황과 종묘 보존 현황에 대해서도 깊은 관심을 나타냈다.

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