정부, 선관위 개혁 등 투표용지 부족사태 관련 공론화 착수

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17일 국민참정권 침해 관련 청년·전문가 토론회 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 6·3 지방선거 과정에서 투표용지 부족 사태로 국민 참정권이 침해됐다는 주장과 관련해 정부가 재발 방지를 위한 중앙선거관리위원회 개혁 방안에 대한 공론화에 착수했다.

국무조정실은 17일 서울 용산구 서울비즈센터에서 윤창렬 국무조정실장이 국민 참정권 보장을 위한 청년·전문가 토론회를 주재했다고 밝혔다.

윤 실장은 "오늘 토론회가 사회적 공론화의 시작"이라며 "앞으로 시민사회, 법조계, 국회 등과 함께 국민들의 의견을 모으는 공론화 논의가 활발히 진행될 것"이라고 약속했다.

윤창렬 국무조정실장 [사진=뉴스핌 DB]

토론회는 지난 7일 김민석 국무총리 주재 대학생 간담회 및 11일 관계장관회의에 이은 후속 조치 차원에서 청년과 대학생의 목소리를 듣기 위해 마련됐다.

윤 실장은 "정부는 이번 사태에 대한 진상규명과 선관위 개혁을 위해 국정조사 협조 등 가능한 모든 조치를 다할 것"이라며 "현재 검경 합동수사본부의 수사가 진행중이며, 국회 차원의 국정조사와 제도개선 논의 또한 본격화되고 있다"고 설명했다.

그러면서 "이번과 같은 사태가 다시는 발생하지 않도록 근본적인 제도개선과 선관위의 혁신이 이루어져야 한다고 생각한다"고 밝혔다.

참석자들은 이번 사태의 원인에 대해 논의하고 재발 방지를 위한 선관위의 조직 개혁방안과 내·외부 감시·관리 강화방안 등에 대한 의견을 교환했다.

대학생들은 이날 법률 전문가들과의 논의를 통해 제도개선을 위해 어떤 조치방안들이 있는지 더 깊게 생각하는 계기가 됐다고 밝히고, 향후 사태의 진행상황에 대해 정부에서 계속 설명해 줄 것을 요청한 것으로 전해졌다.

sheep@newspim.com