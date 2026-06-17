익산시, 첨단 디지털 기반 하절기 모기·진드기 선제 대응

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실시간 모기 감시체계 구축·친환경 방제 확대 운영

취약계층 가정방문 방역 지원·감염병 예방체계 강화

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 모기와 진드기 등 위생해충으로 인한 감염병 예방을 위해 첨단 디지털 기술을 활용한 하절기 종합 방역체계를 본격 가동한다고 17일 밝혔다.

익산시는 시민들이 안전하고 쾌적한 여름을 보낼 수 있도록 과학 방역과 친환경 방역, 복지 방역을 결합한 하절기 종합 방역 대책을 추진한다.

첨단 데이터 방역[사진=익산시]2026.06.17 lbs0964@newspim.com

시는 주요 거점 9곳에 모기발생감시장비(DMS)를 운영해 모기 개체 수와 감염병 매개 모기 발생 추이를 실시간으로 분석하고 있다. 이를 통해 해충 발생이 급증할 경우 방역 인력이 즉시 현장에 투입되는 상시 대응체계를 구축했다.

또 신규 공원과 해충 민원이 잦은 지역을 중심으로 야간 해충 포충기를 추가 설치해 시민 불편을 줄일 계획이다.

친환경 방역도 강화한다. 시는 해충 발생의 원인이 되는 물고임 지역 등 유충 서식지와 성충 방제를 병행해 지역 전역에서 방역 활동을 실시하고 있다.

아울러 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 등 진드기 매개 감염병 예방을 위해 주요 등산로와 산책로에 설치된 진드기 기피제 자동분사기를 정상 운영 중이다.

시는 지난 5월 읍·면·동 행정복지센터에 방역 약품과 장비 보급을 완료하고 방역사업 발대식을 개최하는 등 현장 대응체계도 갖췄다.

특히 거동이 불편한 장애인과 독거노인 등 취약계층을 대상으로 전문 소독업체와 연계한 가정방문 홈방역 서비스를 지원해 방역 사각지대 해소에 나선다.

이와 함께 노인일자리 사업인 '다이로운 보건생활'을 통해 선발된 어르신 방역단 38명이 방역 취약지역 17곳에서 고인 물 제거와 유충 방제 활동을 펼칠 예정이다.

lbs0964@newspim.com