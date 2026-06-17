전주시, 전라감영 내삼문 단청 복원…전통미·역사성 회복

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전통 안료 활용한 단청 시공 통한 문화유산 진정성 복원

지역 고유 문양 반영한 내삼문 정비 및 보존 가치 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 전라감영 내삼문에 대한 전통 단청 복원 공사를 마무리하면서 조선시대 관아 건축물의 역사성과 품격을 되살렸다고 17일 밝혔다.

전라감영은 조선시대 전라도를 관할하던 지방통치 기구다. 건물은 지난 2017년부터 2020년까지 복원됐으나 단청은 적용되지 않은 상태로 유지돼 왔다.

전라감영 내삼문[사진=전주시]2026.06.17 lbs0964@newspim.com

시는 그동안 목재 건조 기간을 거친 뒤 문화유산 보존과 부재 보호를 위해 지난 4월부터 내삼문 단청 공사를 추진했다.

이번 공사는 천연 안료와 전통 접착제인 아교를 사용한 전통 단청 기법으로 진행됐으며, 문화유산의 역사성과 진정성 회복에 중점을 뒀다.

단청 문양은 전라감영 복원위원회의 자문을 거쳐 완성됐다. 전주지역 관아 건축물에서 볼 수 있는 6엽 평연화 머리초와 경기전에서 확인되는 항아리 모양 문양을 반영해 지역적 특색을 살렸다.

시는 이번 단청 복원이 건축물의 미적 가치를 높이는 것은 물론 목재 보호 기능을 회복해 문화유산의 장기적인 보존에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

또 내삼문을 시작으로 전라감영지 내 다른 건축물에 대해서도 순차적으로 단청 공사를 추진할 계획이다.

노은영 전주시 문화체육관광국장은 "이번 내삼문 단청 복원을 통해 문화유산의 역사적 가치와 전통 건축미를 더욱 높일 수 있게 됐다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com