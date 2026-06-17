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1조원 규모 공공 개발 리츠 나온다…국토부, 투자사업 공모 착수

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  • 국토교통부가 17일 1조원 규모 공공 개발앵커리츠 조성을 완료하고 18일 투자 공모를 시작했다.
  • 개발앵커리츠는 공공·민간 자금과 HUG 보증 회사채로 1조원을 마련해 자금난 겪는 우수 부동산 개발사업을 지원한다.
  • 이 리츠는 브릿지론에 5년간 재투자하며 시중보다 낮은 금리로 수도권 주택공급과 지역 핵심사업에 활력을 불어넣을 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

멈췄던 개발사업 움직여 수도권 주택공급 및 지역경제 활성화 지원
안정성·공공성 갖춘 사업장에 시중 대비 낮은 금리 브릿지론 투자

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 수도권 주택 공급을 비롯한 민간 개발사업의 마중물 역할을 할 1조원 규모 공공 개발앵커리츠가 본격 가동된다. 민간의 우수한 개발사업에 대해 자금난을 해소해줌으로써 수도권 주택공급과 지역 핵심사업에 속도를 낼 수 있을 것으로 기대된다.

17일 국토교통부에 따르면 오는 18일 총 1조원 규모의 PF 마중물 개발앵커리츠 조성이 완료돼 투자사업 공모에 착수한다.

PF 개발앵커리츠는 최근 부동산 PF 시장 위축에 따라 초기 자금조달에 어려움을 겪는 우수 개발 사업장의 사업 추진을 지원하고자 도입된 제도다. 공공이 먼저 투자해 민간 자금 유입을 유도하는 방식이다.  

리츠는 공공자금 2000억원과 민간 투자 약 3200억원을 유치하고 주택도시보증공사(HUG) 보증부 회사채 차입으로 1조원 규모로 조성된다. 정부는 지난해 11월 한국토지신탁과 코람코자산신탁으로 구성된 AMC(자산관리회사)를 선정하고 이어 리츠 발기를 설립했다. 지난달 HUG 회사채 보증상품 신설했으며 최근 개발앵커리츠 설립 신고가 수리돼 투자 대상 사업장 선정을 앞두고 있다.

[자료=국토부] AI일러스트 = 이동훈 선임기자

개발앵커리츠는 총 5년간 운영되며 토지매입 단계의 브릿지론 사업에 1년 6개월간 투자 후 회수된 자금으로 재투자하는 방식으로 추진된다. 사업장별 투자 규모는 토지 매입비의 50% 이내, 최대 1000억원이며 투자 금리는 개별사업의 위험도, 시장여건 등을 고려해 사업자와 AMC(코람코자산신탁·한국토지신탁)간 협약에 따라 설정한다. 선순위 투자 기준 공사채(등급:AAA) 3년물 금리에 250~300bp를 더한 수준으로 시중보다 낮은 금리로 공급할 계획이다. 

공모를 희망하는 사업자는 18일부터 리츠를 운영하는 AMC 누리에서 상시 신청할 수 있다. 공모에 접수한 사업장은 사업의 안정성과 공공성을 종합적으로 고려한 투자 가이드라인에 따라 LH가 참여하는 투자심의위원회 검토 절차를 거쳐 선정할 계획이다.

국토부 김영국 주택토지실장은 "이번 개발앵커리츠 출시는 자금 조달에 어려움을 겪고 있는 우수 개발사업, 특히 수도권 주택 공급사업 및 지역 역점사업에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 될 것"이라고 말했다.

donglee@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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