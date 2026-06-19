KEYTH, 노드스트롬 온·오프라인 채널 입점

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 뷰티·라이프스타일 브랜드 키스(KEYTH)가 미국 백화점 체인 노드스트롬(Nordstrom) 온·오프라인 채널에 입점한다고 밝혔다.

[이미지=키스]

키스는 이달부터 노드스트롬 온라인몰과 미국 내 88개 오프라인 매장에서 퍼퓸드 핸드크림 7종을 순차적으로 선보일 예정이다.

입점 제품은 퍼퓸드 핸드크림 라인으로 구성된다. 제품은 노드스트롬 온라인몰과 함께 미국 주요 지역 매장에서 판매된다.

오프라인 판매는 시애틀(Seattle), 오크브룩(Oak Brook), 미션 비에호(Mission Viejo), 산타 아니타(Santa Anita), 스톤브라이어 몰(Stonebriar Mall), 메릭 파크(Merrick Park) 등 주요 상권을 포함한 미국 내 88개 매장에서 진행된다.

키스는 이번 입점을 통해 북미 시장 내 유통망을 확대하고 현지 소비자 접점을 넓혀 나갈 계획이라고 설명했다.

회사 관계자는 "노드스트롬 채널을 통해 북미 소비자들에게 브랜드와 제품을 선보일 예정"이라고 말했다.

한편 키스는 뷰티 및 라이프스타일 제품을 전개하는 브랜드로, 컬러드 키스(Colored KEYTH), 퍼퓸드 키스(Perfumed KEYTH), 트루드 키스(Trued KEYTH) 라인을 운영하고 있다.

[이미지=키스]

whitss@newspim.com