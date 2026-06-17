오세훈 "정치적 목적이 만들어낸 하명 특검…법왜곡죄 검토"

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[서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 여론조사 대납 혐의로 재판을 받고 있는 오세훈 서울시장이 17일 결심공판을 앞두고 자신을 수사·기소한 민중기 특별검사팀을 강도 높게 비판했다.

이날 오전 정치자금법 위반 혐의로 서울중앙지법에 출석한 오 시장은 민중기 특검팀을 향해 "처음부터 정치적 목적이 만들어낸 하명 특검"이라고 날을 세웠다.

오 시장은 "지방선거 일정에 맞춰 특별 기획된 하명 기소"라며 "오늘 예상되는 구형 역시 기획의 연장선이며, 또 다른 하명 구형에 불과할 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 오세훈 서울시장이 17일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 여론조사 대납 의혹 관련 결심공판에 출석하기 전 취재진에게 입장을 밝히고 있다. 2026.06.17 photo@newspim.com

오 시장은 특검팀의 예상 구형에 대해 "선거용 기소에 이어 이 재판에 악용을 전제로 한 구형이 될 것"이라며 "일희일비하지 않고, 재판결과를 보고 법왜곡죄를 검토할 것"이라고 강조했다.

오 시장은 "이제 진실의 시간이 다가온다"며 "사법부의 현명하고 정의로운 판단을 통해 실체적 진실이 밝혀질 것을 확신한다"고 전했다.

오 시장은 이날 장동혁 지도부 거취 및 재선거 소청 등을 논의하기 위해 열리는 국민의힘 의원총회와 관련 "이미 장동혁 지도부는 수명을 다했다"면서 "의원총회에서 재선거 주장이 다분히 본인의 정치적 입지 강화를 위한 정략적 구호라는데 초첨이 맞춰져 충분한 논의가 이뤄지길 바란다"고 언급했다.

서울중앙지법 형사22부(재판장 조형우)는 이날 오전 10시 오 시장 등의 정치자금법 위반 혐의 결심공판을 진행한다.

오 시장은 지난 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명태균 씨로부터 총 10회(공표 3회·비공표 7회)에 걸쳐 비공표 여론조사 결과를 받고, 비서실장이던 강철원 전 정무부시장을 통해 후원자인 사업가 김한정 씨에게 3300만 원 상당의 비용을 대신 내게 한 혐의를 받는다.

오 시장에 대한 신문과 함께 특검팀의 최종의견 진술 및 구형이 이뤄진다.

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