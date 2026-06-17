부산시, 권역별 특화관광콘텐츠 사업 추진…5개 사업 선정

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5개 구·군 역사·자원 활용 운영

성과 평가 후 콘텐츠 지속 지원

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 해운대·광안리에 집중된 관광 수요를 분산하기 위해 2026년 권역별 특화콘텐츠 사업을 처음으로 추진한다.

시는 동부산·중부산·서부산을 아우르는 균형 있는 관광생태계 구축을 목표로 북구, 서구, 금정구, 기장군, 해운대구 등 5개 구·군과 함께 '2026 권역별 특화콘텐츠 사업'을 추진한다고 17일 밝혔다.

부산시가 부산 전역의 균형 있는 관광생태계 조성을 위해 6월 북구를 시작으로 5개 구군(북구, 서구, 금정구, 기장군, 해운대구)과 함께 최초로 2026 권역별 특화콘텐츠 사업을 추진한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

시는 올해 처음으로 16개 구·군을 대상으로 공개 공모를 진행해 1·2차 심사를 거쳐 5개 사업을 선정했다. 선정 사업은 각 지역의 역사·문화·자연환경 등 고유 자원을 활용한 체험형 관광콘텐츠로 구성됐으며 6월 북구 프로그램을 시작으로 순차적으로 운영과 홍보에 나선다.

이번에 선정된 사업은 북구 '쉼앤잼 멋맛투어', 서구 '찐 부산 역사바다로 투어', 금정구 '소울 트레일 인 금정산', 기장군 '기장 시:선', 해운대구 '달맞이 문화페스타-반값다! 여행아!' 등 5개다.

북구 '쉼앤잼 멋맛투어'는 구포시장을 거점으로 장보기, K-푸드 쿠킹클래스, 루프탑 한 상 차림 체험을 결합한 체류형 미식 프로그램을 운영한다. 하반기에는 캠크닉, 자전거 스냅투어 등 생태·미식 결합 콘텐츠를 추가로 선보여 시장 일대 방문을 유도한다.

서구 '찐 부산 역사바다로 투어'는 임시수도정부청사, 아미동 비석문화마을, 천마산 복합전망대, 송도용궁구름다리 등을 잇는 코스로 구성된다. 피란 수도 시기 역사와 원도심의 숨은 명소를 한 번에 돌아보는 코스로 짜 부산 원도심의 역사·문화 자원을 입체적으로 체험하도록 했다.

금정구 '소울 트레일 인 금정산'은 금정산 국립공원과 범어사 일대를 무대로 한 도심형 웰니스 관광 프로그램이다. 여름·가을 시즌별 트레킹과 명상, 사찰음식 체험 등을 통해 체류 기간 동안 휴식과 치유를 제공하는 상품으로 기획됐다.

기장군 '기장 시:선'은 아홉산숲 죽림 치유 프로그램과 싱잉볼·아로마·명상 등을 내세운 웰니스 프로그램, 임랑해수욕장 웰니스 세션 등으로 꾸려진다. '밖으로 향하던 시선을 기장의 고요한 프로그램을 통해 내면으로 돌린다'는 의미를 담은 브랜드를 기반으로 동부산 대표 치유·휴양 콘텐츠로 육성할 계획이다.

해운대구 '달맞이 문화페스타-반값다! 여행아!'는 달맞이고개 일대를 무대로 한 체류형 관광상품이다. 9∼11월 달빛음악회, 청사초롱 야행, 갤러리 투어와 함께 도예, 다도, 자개, 가죽공예 등 문화 체험 프로그램을 운영해 해운대해수욕장에 집중된 관광 흐름을 달맞이길로 넓히는 것을 목표로 한다.

시는 이번 사업을 통해 일부 해수욕장 중심으로 쏠린 관광객을 권역별로 분산하고 각 지역의 숨은 관광자원을 콘텐츠로 묶어 부산 전역의 관광 경쟁력을 높인다는 방침이다. 연말에는 성과 평가를 통해 우수 콘텐츠를 골라 지속 지원하고 사업 참여 구·군도 단계적으로 확대할 계획이다.

각 프로그램의 사전 예약 일정과 참여 방법은 구·군 홈페이지에서 순차적으로 안내되며, 향후 온라인 여행사(OTA)를 통한 판매도 추진된다.

나윤빈 부산시 관광마이스국장은 "이번 공모로 각 구·군이 직접 발굴한 특색 있는 콘텐츠를 선정했다"며 "지역 곳곳의 숨은 명소와 고유 자원을 살린 사업이 관광생태계 조성에 보탬이 되기를 바란다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com