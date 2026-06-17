부산시, '2026 부산원아시아페스티벌' 20일 팡파르…K-컬처·지역문화 결합

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

K-팝 아티스트·지역 뮤지션 참여 예정

부산의 콘텐츠·한류 경험 가능성 제시

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 케이팝 공연과 지역 콘텐츠를 결합한 대형 음악 축제를 선보인다.

시는 아시아 최대 규모 글로벌 융복합 음악 행사인 '2026 부산원아시아페스티벌(BOF with NOL)'을 개최한다고 17일 밝혔다.

2026 BOF with NOL 키비주얼 포스터[사진=부산시] 2026.06.17

올해로 10주년을 맞은 BOF는 2016년 시작 이후 축적된 부산의 콘텐츠를 케이팝과 연계해 공연한다.

행사는 오는 20일 화명생태공원 파크콘서트를 시작으로 27~28일 부산아시아드주경기장에서 '빅 콘서트'로 이어진다. 파크콘서트는 지역 뮤지션과 대중가수가 참여해 낙동강 일대에서 공연을 펼치며 별도 예매 없이 무료로 운영된다.

빅 콘서트에는 국내외 팬층을 보유한 케이팝 아티스트들이 출연한다. 27일에는 악뮤, 에잇턴, 유노윤호, 크래비티, 트레저, 해찬 등이 무대에 오르고, 28일에는 라이즈, 이영지, 트리플에스 등 다양한 가수가 공연을 이어간다.

공연장 일대에는 전시·체험 프로그램과 부대행사도 마련된다. 아시아드주경기장 내부와 연결 구간에는 신인 뮤지션 거리 공연, 미식·뷰티·패션 등 라이프스타일 체험존, 영화·웹툰·게임을 활용한 부산 콘텐츠 전시, 관광 연계 프로그램 등이 운영된다.

공식 티켓은 온라인 플랫폼 '놀(NOL)'과 '놀티켓'에서 판매하며 행사 정보는 BOF 공식 누리집과 사회관계망서비스를 통해 확인할 수 있다.

시는 행사 기간 프로야구 경기 일정과 겹치면서 일대 교통 혼잡이 예상됨에 따라 관람객의 대중교통 이용을 당부했다.

박형준 시장은 "올해 BOF는 10주년을 맞아 공연뿐만 아니라 부산만의 콘텐츠와 K-컬처가 결합한 글로벌 축제로 한 단계 도약하는 계기가 될 것"이라며,"부산에서 특별한 한류 콘텐츠를 경험할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com