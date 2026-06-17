전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.17 (수)
KYD 디데이
정치 통일·외교

속보

더보기

[뉴스분석] 호르무즈 해협에 갇힌 한국 선박 언제 나올 수 있나

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국·이란이 15일 종전에 합의했지만 한국 선박 24척이 발이 묶였다.
  • 기뢰 제거와 항로 안전 확인에 수주가 걸려 즉시 통항 정상화는 어렵다.
  • 정부는 60일 안에 한국 선박 전부를 빼내는 데 외교력을 집중했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한국 선박 24척, 한국인 선원 137명 발 묶여
즉각 개방 불투명...기뢰제거·항로 안전 우선
'병목 현상' 불가피...이란 측 추가 협조 필수적
호르무즈 해협 통과료 부과 여부 여전히 불투명

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 미국과 이란이 전쟁 개시 107일 만에 종전에 합의했지만 호르무즈 해협 안쪽에 발이 묶여 있는 한국 선박 24척과 한국인 선원 137명이 언제 빠져나올 수 있을지는 알 수 없다.

기술적으로는 오는 19일 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)에 서명한 이후 60일간 호르무즈 해협을 빠져나올 수 있는 여건이 마련되지만 그것이 호르무즈 해협 통항의 정상화를 의미하는 것은 아니기 때문이다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.06.15 dream@newspim.com

◆선박들, 호르무즈 안전 통과엔 상당한 시간 걸릴 듯   

미-이란의 종전 합의 이후에도 실제로 선박들이 호르무즈 해협을 안전하게 통과하려면 상당한 시간이 걸릴 전망이다. 가장 큰 문제는 이란이 설치해 놓은 기뢰 제거와 항로의 안전 확인이다. 기뢰 제거는 양측이 종전 MOU에 서명한 이후 가장 먼저 착수해야 할 작업인데, 이 작업에만 수주에서 수개월이 걸릴 수 있다. 전문가들은 기뢰 제거에 걸리는 시간을 50일 정도로 보고 있다.

또한 기뢰 제거를 누가 어떤 방식으로 할 것인지도 아직 정해지지 않았고, 해협 안쪽에 머물고 있는 600여 척 이상의 선박들이 한꺼번에 움직일 수 없어 순차적으로 해협을 통과하는 과정에서 '병목 현상'이 생기게 된다. 선박이 어떤 순서로 통과할 것인지 기준도 없는 상태다. 따라서 기뢰가 제거된 이후에도 선박들이 안전한 항로를 따라 해협을 빠져나오려면 이란 측의 추가적 협조가 필수적이다.

박일 외교부 대변인은 16일 정례 브리핑에서 한국 선박의 호르무즈 해협 통과와 관련해 "기뢰 유무 등 해협의 전반적인 안전 상황, 그리고 해협의 개방 속도, 이용 가능한 항로 등 여러 사항에 대한 종합적인 고려가 필요하다"고 밝혔다. 외교부 당국자는 "지금은 언제 우리 선박이 빠져나갈 수 있을지 말하기 어렵다"고 말했다.

미국과 이란의 합의에 대한 해석 차이도 문제다. 미국은 MOU 서명 즉시 해협이 개방된다고 강조하고 있지만 이란은 '충분한 조건이 충족된 이후' 합의 이행이 시작된다고 주장하고 있다. 해협을 개방하는 시점은 물론 방식에서도 차이가 있는 셈이다. 모든 여건이 충족되어도 선사들이 실제 해협을 통과하기 위해 운항을 결정하는 것은 또 다른 문제다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 박일 외교부 대변인 gdlee@newspim.com

◆한국, 주어진 60일 안에 모든 한국 선박 나오는 것이 목표  

호르무즈 해협 통과료 부과 여부도 결정되지 않은 것으로 보인다. 미국은 합의 기간인 60일이 지난 이후에도 통행료 부과는 없을 것이라는 입장이지만 이란 측이 이를 지킬지는 알 수 없다. 일각에서는 이란이 '수수료' 명목으로 사실상 통행료를 부과하고 호르무즈 해협에 대한 통제권을 행사할 것이라는 관측이 나오고 있다.

정부는 국제 수로인 호르무즈 해협의 안전한 통항의 자유가 전면 보장되어야 한다는 원칙적 입장을 고수하고 있다. 통행료든 수수료든 해협 통과를 위해 대가를 지불하는 것은 안 된다는 것이다.

이란 정부의 통제권이 미치지 않는 내부 강경파나 무장 세력의 돌발적 행동도 변수다. 정부 간 합의에도 불구하고 해협에서 실제적인 위협이 발생하면 선박들은 해협 통과를 시도하지 않을 가능성이 높다.

정부는 일단 주어진 60일 안에 모든 한국 선박들이 빠져나오는 것을 목표로 하고 있다. 외교부 당국자는 "60일이라는 '기회의 창'이 어렵게 열리게 되면 언제 또 닫힐지 모르기 때문에 일단 이 기간 안에 우리 선박들이 최대한 안전하게 나올 수 있도록 외교적 노력을 다할 것"이라고 말했다.

opento@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04
사진
北김주애 '후계' 드러난 이 장면 [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한의 4대 세습 후계자로 점쳐지는 김주애가 아버지인 김정은에게 손짓을 하며 무언가 가리키는 장면이 관영 선전매체를 통해 공개됐다. 북한에서 이른바 '수령'으로 일컬어지는 최고지도자에게 이런 행동을 하는 건 불경스런 일로 받아들여질 수 있다는 점에서, 딸 주애의 후계 권력자로서의 지위가 더욱 굳어지고 있음을 반영하는 것이란 분석이 나온다. [서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은과 딸 주애가 지난 4일 5000톤급 신형 구축함 강건호에 함께 올라 시험운항 실태를 살펴봤다. 김주애가 손을 들어 뭔가를 가리키고 있다. [사진=북한매체 종합] 2026.06.17 북한 매체 보도에 따르면 국무위원장 김정은은 딸 주애와 함께 5000톤급 신형 구축함 강건호에 올라 실전 배치를 앞두고 시험운항 중인 함 내부와 전투장비 등을 둘러봤다. 이 과정에서 갑판에선 두 사람의 모습이 드러났는데, 김주애가 아버지에게 손으로 뭔가를 가리키며 설명하는 듯한 장면을 담은 사진이 공개됐다. 특히 이 장면은 김정은의 생모인 고용희(2004년 사망)가 생전에 국방위원장 김정일과 함께 군부대를 방문한 자리에서 손으로 뭔가를 가리키며 설명하는 장면을 떠올리게 한다. 일본 오사카에서 태어난 고용희는 북송 후 김정일과 28년간 동거하면서 정철·정은·여정 2남 1녀를 낳았다. 하지만 고용희는 생전에 한 번도 공식 석상에 모습을 드러내지 않았고, 김정은 집권 이후인 2013년 생전의 모습을 담은 영상이 일부 고위 간부들에게만 공개된 바 있다. 대북정보 관계자는 17일 "고용희는 평양 권력의 안방을 차지해 그 소생인 김정은을 후계자로 만들었다"면서 "이번에 연출된 김정은 부녀의 사진은 주애가 후계 지위를 굳혀가고 있음을 보여주는 장면"이라고 말했다. 국가정보원은 국회 정보위 보고 등을 통해 김주애가 후계수업을 받고 있으며, 올 들어 후계 내정단계에 접어든 것으로 보인다는 판단을 밝힌 바 있다.  [서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은의 생모인 고용희(왼쪽, 2004년 사망)가 생전에 군부대를 방문한 자리에서 김정일 국방위원장에게 손을 들어 뭔가를 가리키고 있다. [사진=북한 내부영상 캡처] yjlee@newspim.com 2026-06-17 08:14

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동