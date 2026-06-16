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황병직 영주시장 당선인 인수위 출범...민선9기 시정 구상 착수

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  • 황병직 영주시장 당선인 인수위가 16일 출범해 민선9기 시정 구상에 착수했다
  • 인수위는 4개 분과 13명 전문가로 구성돼 시정 비전과 공약 세부 확정, 핵심사업 점검을 진행한다
  • 황 당선인은 시민 체감 변화와 실행 중심 행정을 약속하며 영주의 미래 성장 동력 발굴을 주문했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"영주시를 시민께 돌려드립니다"
4개 분과 구성...위원장 권오상 교수

[영주=뉴스핌] 남효선 기자 = 황병직 경북 영주시장 당선인의 인수위원회가 16일 공식 출범하고 민선 9기 영주시정 구상에 착수했다.

인수위는 이날 오전 10시 영주 148아트스퀘어에서 현판식을 갖고 8일간의 공식 업무에 들어갔다.

 

황병직 경북 영주시장 당선인의 인수위원회가 16일 공식출범하고 민선9기 영주시정 구상에 본격 들어갔다.[사진=영주시장직 인수위] 2026.06.16 nulcheon@newspim.com

인수위는 행안부의 '인수위원회 운영지침'에 따라 간소하게 운영하되 각 분야별 전문성과 현장 경험을 갖춘 전문가들을 중심으로 구성해 민선 9기 시정 준비의 완성도를 높일 계획이다.

위원장에는 지방자치 및 행정 혁신 분야 전문가인 권오상 교수(경북대, 행정학)가 위촉됐다. 또한 (전) 대통령비서실 교육문화수석실 행정관을 역임한 허영숙 부위원장을 비롯한 학계·국책연구기관·농산업·문화관광 등에서 오랜 경험과 전문성을 쌓아온 전문가 13명으로 위원회를 구성했다.

전체 4개 분과로 구성된 인수위원회는 민선 9기 시정 비전과 정책 방향 수립을 지원하게 된다.

시민참여·행정 혁신 분과위원회는 위원장인 권오상 교수가 맡아 지방자치와 행정 혁신, 시민 참여 확대 방안 등 시정 운영 전반에 대한 검토를 총괄할 예정이다.

경제·산업과 농산업 분과위원회를 맡은 송우경 박사는 대통령직속 지방시대위원회 전문위원이자 국책 연구기관인 산업연구원 선임연구위원으로 국가 산업정책과 지역산업 발전 전략 분야의 권위자로 평가받고 있으며 영주시의 미래 성장 동력 발굴과 기회 발전 특구의 성공적인 추진 방안을 제시할 예정이다.

시민행복분과위원회는 대통령비서실 교육문화수석실 행정관과 한국생산성본부 센터장을 역임한 허영숙 부위원장이 맡아 복지, 교육, 여성·가족, 시민 삶의 질 향상과 관련된 정책 전반을 점검하게 된다.

문화관광지역개발분과를 총괄하는 정윤호 (전) 안동MBC국장은 지역 문화와 관광 콘텐츠 개발, 지역 브랜드 전략 분야에서 풍부한 경험을 갖춘 전문가로 영주의 문화관광 경쟁력 강화와 지역 가치 제고 방안을 집중 검토하게 된다.

인수위는 3일간 일정으로 부서별 업무 보고를 받고 주요 현안과 핵심 사업의 추진 상황을 꼼꼼히 점검하는 한편 당선인의 공약과 시민들의 정책 수요를 종합적으로 검토해 민선 9기 시정 운영의 기본 방향을 설정할 계획이다.

인수위는 영주시의 미래 발전 전략과 새로운 성장 동력을 모색하는 '정책 플랫폼' 역할에 초점을 두고 ▲민생 경제 회복과 지역 활력 제고 ▲미래 산업 육성 ▲문화·관광 경쟁력 강화 ▲돈 버는 농업 ▲촘촘한 복지와 안전 도시 조성 등 시민이 피부로 체감할 수 있는 변화와 성과 창출에 주력한다는 계획이다.

또 민선 9기 시정 목표와 방침을 설정하고 공약을 세부적으로 확정할 계획이다.

황병직 경북 영주시장 당선인.[사진=영주시] 2026.06.16 nulcheon@newspim.com

황병직 당선인은 " '영주를 시민께 돌려드리겠다'는 시정 방향 아래 시민들이 영주의 변화를 체감할 수 있도록 인수위원, 영주시 공무원과 함께 공약을 다듬어 나가겠다"고 밝혔다.

황 당선인은 "영주는 선비 정신의 고장이자 대한민국 정신문화의 뿌리"라며 "민선 9기 영주시는 '사람이 머무는 도시, 결과로 증명하는 행정'을 절대적인 도시 철학으로 삼겠다"고 강조했다.

그러면서 황 당선인은 "안 된다는 편견을 깨 온 20년의 행정·정치 경험을 바탕으로, 말이 아닌 실행으로, 약속이 아닌 결과로 시민들에게 신뢰받는 영주시를 만들겠다"며 "인수위원회가 시민의 목소리를 최우선으로 삼아 영주의 미래 성장 동력을 발굴하고 민선 9기의 청사진을 충실히 마련해 줄 것"을 인수위원들에게  당부했다. 

nulcheon@newspim.com

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