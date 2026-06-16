신용한, 오송참사 유가족과 첫 간담회…추모·제도 지원 약속

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"오송 비극, 충북의 아픈 역사…추모비·조례 제정 등 유가족 뜻 반영"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 신용한 충북지사 당선인이 오송 지하차도 참사 유가족을 만나 희생자 추모사업과 재발 방지 대책, 제도적 지원을 포괄하는 후속 조치를 적극 추진하겠다고 밝혔다.

신 당선인은 16일 인수위원회 대회의실에서 오송참사 유가족협의회와 간담회를 갖고 유가족들의 요구 사항을 청취했다.

16일 신용한 충북지사 당선인이 오송참사 유가족협의회와 간담회를 하고 있다. [사진=도지사직 인수위] 2026.06.16 baek3413@newspim.com

그는 이 자리에서 "사랑하는 가족을 잃은 유가족 여러분께 다시 한번 깊은 위로를 전한다"며 "오송의 비극은 결코 잊혀져서는 안 될 충북의 아픈 역사이며 같은 비극이 반복되지 않도록 하는 것이 우리 모두의 책임"이라고 말했다.

간담회는 오송참사 이후 깊은 상처를 안고 살아가고 있는 유가족을 위로하고 희생자 예우와 추모, 안전한 충북을 만들기 위한 정책 과제를 논의하기 위해 마련됐다.

신 당선인은 "도민의 생명과 안전을 지키는 일은 도정의 가장 기본적인 책무"라며 "유가족들의 아픔을 끝까지 기억하고 현장의 목소리를 바탕으로 실효성 있는 재발 방지 대책을 마련하겠다"고 강조했다.

그는 특히 청주시를 포함한 관계기관과의 협력을 통해 종합 대책을 추진하겠다는 뜻을 분명히 했다.

이날 유가족들은 ▲추모비 건립의 조속한 추진 ▲도민 누구나 희생자를 기억하고 추모할 수 있는 상설 추모공간 조성 ▲유가족 지원과 추모사업 추진의 제도적 근거를 담은 관련 조례 제정을 공식 요청했다.

신 당선인은 "희생자들을 기억하고 추모하는 일은 우리 사회가 반드시 감당해야 할 책무"라며 "추모비 건립과 추모공간 조성은 현재 관련 절차가 진행 중인 만큼 유가족들의 뜻이 충분히 반영될 수 있도록 세심히 살피고 차질 없이 추진되도록 노력하겠다"고 약속했다.

그러면서 "유가족 지원과 추모사업이 일회성에 그치지 않도록 제도적 장치를 마련하는 것도 인수위와 도정 전반에서 꼼꼼히 검토하겠다"고 덧붙였다.

baek3413@newspim.com