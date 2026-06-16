전북자치경찰위, 고령운전자 페달 오조작 방지장치 지원 추진

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고향사랑기부제 기금사업 선정…70세 이상 운전자 대상

유관기관 협력체계 구축…8월부터 본격 사업 추진 예정

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도 자치경찰위원회가 고령운전자의 페달 오조작으로 인한 교통사고 예방을 위해 안전장치 지원사업을 본격 추진한다.

전북자치경찰위원회는 16일 도청에서 전북경찰청, 한국교통안전공단 전북본부, 손해보험협회 서부지역본부 관계자들이 참석한 가운데 교통안전분야 분과회의를 열고 '고령운전자 페달 오조작 방지장치 지원사업' 추진 방안을 논의했다.

전북자치경찰위가 고령운전자 페달 오조작 방지장치 지원을 추진키로 했다.[사진=전북자치도]12026.06.16 lbs0964@newspim.com

이번 회의는 최근 고령운전자 페달 오조작 사고가 사회적 문제로 부각됨에 따라 사업 추진 방향을 점검하고 기관 간 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

해당 사업은 '2026년 전북자치도 고향사랑기부제 기금사업'에 선정된 사업이다. 도내에 거주하는 70세 이상 고령운전자를 대상으로 페달 오조작 방지장치 설치를 지원하는 것이 핵심이다.

이날 참석자들은 지원 대상 선정 기준과 시·군별 지원 규모, 장치 설치 이후 사후관리 방안 등을 논의했다. 또한 한국교통안전공단과 연계한 교통안전 교육과 사업 효과 검증, 기관 간 정보 공유 체계 구축 방안에 대해서도 의견을 교환했다.

전북자치경찰위원회는 회의에서 제시된 의견을 반영해 세부 추진계획을 보완한 뒤 오는 8월부터 사업을 본격 시행할 계획이다.

이연주 전북자치경찰위원장은 "고령운전자 교통사고 예방에 대한 관심이 높아지고 있는 만큼 선제적인 안전대책 마련이 중요하다"며 "유관기관과 긴밀히 협력해 사업을 차질 없이 추진하고 도민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com