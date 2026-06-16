폭스바겐, 2026년형 ID.5 인도 개시…전기차 라인업 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 수입 전기차 시장에서 주행거리와 가격 경쟁력을 앞세운 신차 경쟁이 이어지고 있다. 폭스바겐코리아가 쿠페형 전기 SUV를 추가하며 국내 전기차 라인업 확대에 나섰다.

폭스바겐 '2026년형 ID.5'. [사진=폭스바겐코리아]

폭스바겐코리아는 쿠페형 순수 전기 SUV '2026년형 ID.5'의 고객 인도를 16일부터 순차적으로 시작한다고 밝혔다.

ID.5는 폭스바겐코리아의 두 번째 순수 전기차다. 폭스바겐코리아는 국내 누적 판매 7000대를 넘어선 ID.4와 함께 수입 전기차 시장 공략을 강화한다는 계획이다.

2026년형 ID.5는 ID.5 Pro Lite 트림을 새롭게 추가해 고객 선택지를 넓혔다. 82.836kWh 용량의 배터리를 탑재했으며 ID.5 Pro 기준 1회 충전 복합 주행거리 451km, 에너지 소비효율 5.2km/kWh를 인증받았다.

급속 충전은 최대 175kW까지 지원한다. 배터리 용량 10%에서 80%까지 약 28분 만에 충전할 수 있으며, 배터리 히터 기능을 통해 충전 효율도 높였다.

실내에는 12.9인치 디스커버 맥스 인포테인먼트 시스템과 보이스 어시스턴트 IDA, IQ.드라이브, IQ.라이트 LED 매트릭스 헤드램프 등이 적용됐다.

chanw@newspim.com