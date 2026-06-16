"현장에 답 있다"…백동흠 대전경찰청장, 경찰서 순회 시작

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 백동흠 대전경찰청장이 일선 경찰서를 직접 찾아 현장 직원과 지역사회의 의견을 듣는 치안 현장 행보에 나섰다.

대전경찰청은 백동흠 청장이 16일 둔산경찰서를 시작으로 6개 경찰서를 순차적으로 방문하는 현장 소통 일정을 본격 시작한다고 밝혔다.

16일 둔산경찰서를 찾은 백동흠 대전경찰청장이 직원들과 기념촬영을 하고 있다. [사진=대전경찰청] 2026.06.16 nn0416@newspim.com

이번 방문은 치안 최일선에서 근무하는 직원들의 애로사항을 청취하고 지역사회와의 협력체계를 강화하기 위해 마련됐다. 대전경찰청은 현장의 의견을 치안 정책에 반영해 실효성 있는 현장 중심 치안을 구현한다는 방침이다.

백 청장은 이날 둔산경찰서에서 자율방범대와 경우회 등 협력단체 관계자들과 간담회를 갖고 지역 안전 강화를 위한 민·경 협력 방안을 논의했다. 이 자리에서는 공동체 치안 활성화와 범죄예방 활동 확대를 위한 다양한 의견이 오갔다.

이어 열린 유공자 포상식에서는 관계성 범죄 피의자 검거 등 민생치안 확립에 기여한 경찰관들에게 표창장을 수여하며 노고를 격려했다.

백 청장은 또 경찰서 주요 업무 추진 현황을 보고받고 치안 현안을 점검했다. 업무보고회에서는 범죄예방과 시민 안전 확보를 위한 주요 정책 방향을 공유하고 현장 대응력 강화 방안에 대해 의견을 나눴다.

이후 지구대·파출소 직원들과의 소통 간담회에서는 격의 없는 대화를 통해 현장 근무 여건과 조직 운영에 대한 건의사항을 청취했다. 직원들은 인력 운영과 업무 환경 개선 등에 대한 의견을 제시했고 백 청장은 실질적인 해결 방안을 함께 모색하겠다고 밝혔다.

백동흠 청장은 "현장에서 들은 생생한 목소리를 정책에 적극 반영해 직원들이 소신과 책임감을 갖고 근무할 수 있는 환경을 만들겠다"며 "시민에게 신뢰받고 공정한 대전경찰 구현을 위해 모두가 힘을 모아달라"고 당부했다.

한편 대전경찰청은 둔산경찰서를 시작으로 동부·서부·중부·유성·대덕경찰서 등 지역 내 경찰서를 차례로 방문해 현장 중심 치안 활동과 소통 행보를 이어갈 계획이다.

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