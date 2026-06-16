三星电子全球高层齐聚战略会议 研讨AI业务与市场布局

纽斯频通讯社首尔6月16日电 韩国三星电子16日启动为期三天的全球战略会议，围绕人工智能（AI）半导体、提升下一代终端设备竞争力以及企业级AI转型（AX）等议题，对下半年经营战略进行全面检查和部署。受国际局势变化影响，公司还将讨论供应链和物流环境调整后的区域市场销售策略。

三星电子。【图片=纽斯频通讯社】

据业界16日消息，三星电子设备体验（DX）部门16日至18日召开战略会议，设备解决方案（DS）部门会议则定于18日举行。公司主要管理层及海外法人负责人出席会议，分享各业务领域经营现状，并研究下半年目标及具体执行方案。

在半导体业务方面，由副会长全永铉主持的DS部门预计将重点讨论人工智能基础设施需求增长背景下的高带宽存储器（HBM）和SOCAMM产品供应战略，以及下一代存储技术研发规划。围绕向英伟达下一代AI平台供应HBM4产品，以及提升HBM4E、HBM5等后续产品市场竞争力的方案，也被认为是重要议题之一。

晶圆代工业务方面，会议将重点研究下半年业绩改善和新客户拓展方案，并检查计划年内投产的美国泰勒工厂建设和运营准备情况，以及先进制程订单获取战略。

在终端业务领域，由社长卢泰文负责的DX部门将分别召开移动体验（MX）、视觉显示（VD）和生活家电（DA）事业部会议，研究全球市场变化背景下的销售和市场拓展策略。

其中，三星电子近期提出的全公司人工智能转型（AX）计划预计将成为会议重点议题。公司将讨论如何将AI技术进一步应用于产品研发、市场营销、客户服务及内部运营等多个业务环节。

MX事业部将重点研究计划于下半年推出的新一代Galaxy Z Fold和Galaxy Z Flip折叠屏智能手机的全球营销战略，以及AI功能竞争力提升方案。VD和DA事业部则将围绕应对中国企业竞争，研究以高端电视和AI家电产品为核心的差异化发展战略。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社