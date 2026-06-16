진주시, 18일 월아산서 정원박람회 개막…지방 정원 등록기념 행사 풍성

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야간경관 등 색다른 볼거리·체험도 가득

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 올해 지방정원으로 등록된 월아산 숲속의 진주의 출발을 기념하는 행사가 열린다.

진주시는 오는 18일 월아산 숲속의 진주에서 '2026 진주 정원박람회' 개막식을 열고 4일간 일정에 들어간다고 16일 밝혔다.

진주 정원박람회 전경[사진=진주시] 2026.06.16

박람회는 '진주정원 同行同樂, 가꾸고 느끼고 나누다'를 주제로 18일부터 21일까지 개최된다. 행사장에는 수국이 만개해 초여름 경관을 이루고 있으며 개막 전 주말 동안 약 6만 명이 방문한 것으로 집계됐다.

개막식은 18일 오후 5시 30분 가온마당에서 개최되며 정원 관계자와 기관·단체장, 시민 등 400여 명이 참석할 예정이다. 앞서 오후 5시부터 진주시립국악관현악단의 식전 공연이 진행된다.

본 행사에서는 박람회 영상 상영과 함께 지방정원 개원 기념행사가 이어지고 시민참여정원 우수작 시상과 유공 기관·단체 및 기업에 대한 감사패 수여가 진행된다. 이어 매직트리 퍼포먼스를 통해 개막을 알릴 예정이다. 이후 축하공연과 정원 투어가 이어진다.

박람회 기간에는 작가정원, 동행정원, 시민참여정원 등 전시와 함께 정원산업전, 정원문화 콘퍼런스, 정원 예술 특별전, 해설 및 체험 프로그램이 운영된다.

야간에는 유등과 실크등, 달빛 정원이 더해진 경관을 선보이며 연계 행사인 '수국수국 페스티벌'은 오는 28일까지 이어진다.

시는 행사 기간 교통 혼잡에 대비해 금산면 월아삼거리에서 진성면 동산삼거리 구간 차량 통행을 탄력적으로 관리할 계획이다. 경상남도교육청 과학교육원과 월아삼거리에서 행사장을 연결하는 셔틀버스 2개 노선도 운영한다.

news2349@newspim.com