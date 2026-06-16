중국 배터리업체 상반기 순이익 2배 폭증

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[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 중국 배터리 업계가 올 상반기 상당한 호황을 누린 것으로 나타났다.

중국 내 대표적인 배터리 양극재 업체인 이웨이리넝(億緯鋰能, EVE에너지)는 15일 실적 예고 공시를 통해 올해 상반기 순이익이 31억~33억 위안에 이를 것으로 예상된다고 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간보다 95~110% 증가한 수준이다.

이웨이리넝은 공시에서 실적 급증 배경으로 제품 업그레이드와 공급망 다변화를 통한 비용 절감을 꼽았다. 이로 인해 상반기 매출액 증가율인 60%를 뛰어넘는 순이익 증가율을 기록했다는 것이다.

중국 업계에서는 이웨이리넝의 순이익 폭증에 놀라워하고 있으며, 이 같은 호실적은 업계 전반에 걸쳐 발생했을 것으로 관측된다고 중국 제일재경신문이 16일 전했다.

올해 1분기에도 중국 배터리 업계는 강한 성장세를 보였다. 이웨이리넝의 1분기 순이익은 전년 동기 대비 31.35% 증가했다.

중국의 2차 전지 1위 업체인 CATL(닝더스다이, 寧德時代)의 올해 1분기 매출액은 52.4%, 순이익은 48.5% 증가했다.

중국의 리튬 업체인 간펑리예(贛鋒鋰業)는 1분기 매출액이 143.8% 증가했고, 순이익은 흑자 전환했다.

중국자동차배터리산업협회의 데이터에 따르면 올해 5월 누적 중국의 배터리 판매량은 783.4GWh로 전년 동기 대비 48.5% 증가했다. 이 중 전기차용 배터리는 527.9GWh로 전체의 67.4%를 차지했으며, 전년 대비 34.9% 늘었다. 에너지 저장 장치(ESS)용 배터리 판매량은 255.5GWh로 전체의 32.6%를 차지했고, 증가율은 87.7%에 달했다.

5월 누적 배터리 판매량 기준으로 CATL이 점유율 47.0%로 1위를 차지했고, 비야디(比亞迪, BYD)의 점유율이 16.7%로 2위였다. 궈쉬안가오커(国軒高科)가 6.1%로 3위, CALB(중촹신항, 中創新航)이 5.9%로 4위, 이웨이리넝이 4.7%로 5위였다.

또한 6월 기준 배터리 셀 생산 계획 물량은 주요 6개 업체 합산 약 175.7GWh로 집계됐으며, 이는 전년 동기 대비 68%, 전월 대비 6% 증가한 수준이다.

궈신(國新)증권은 최근 보고서에서 "에너지 저장 장치 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 전기차 수출 확대와 내수 시장의 차량당 배터리 탑재량 증가가 맞물리면서 배터리 수요가 고성장을 유지하고 있다"고 분석했다.

중국의 2차전지 업체인 EVE에너지의 기업 이미지 [사진=바이두 캡처]

ys1744@newspim.com