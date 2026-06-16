엔비알모션, 휴머노이드 로봇용 베어링 공동개발

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독일 기업들과 글로벌 협력…시장 표준화 단계 선점

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 베어링 부품 전문기업 엔비알모션이 휴머노이드 로봇용 고정밀 베어링 개발을 위해 독일 기업들과 글로벌 공동연구개발에 착수했다고 16일 밝혔다.

엔비알모션은 독일의 S사, F사와 함께 휴머노이드 로봇의 관절 구동부에 적용 가능한 고정밀 베어링 개발을 추진한다. 고하중·고정밀 구동 환경에 대응할 수 있는 설계와 소재 적용 가능성을 검토하고 있다.

회사에 따르면 휴머노이드 로봇은 아직 글로벌 표준 규격이 명확히 정립되지 않은 초기 시장이다. 관절 구동부인 액추에이터에 적용되는 고정밀 베어링의 중요성이 커지고 있으며, 관련 시장은 두 자릿수 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상된다.

엔비알모션 로고. [사진=엔비알모션]

이번 공동연구개발의 의미는 초기 시장의 표준 설계 단계에 참여할 수 있다는 점이다. 휴머노이드 로봇 부품은 국제 규격과 표준 사양이 아직 확정되지 않은 만큼, 이번 협력은 향후 시장 표준 형성 과정에서 전략적 기회를 확보하는 기반이 될 수 있다.

엔비알모션은 세라믹 베어링, 하이브리드 베어링, 실린드리칼 롤러 등 고정밀·고하중 부품 수요가 증가할 것으로 보고 있다. 회사 관계자는 "이번 글로벌 공동연구개발은 향후 시장 선점 측면에서 중요한 의미가 있다"며 "기존 베어링 핵심부품 경쟁력을 기반으로 로봇용 고정밀 부품 시장에서도 기술 경쟁력을 확대해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com