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여름밤 단양강변 달린다…'단양 달빛레이스 마라톤대회' 8월27일 개최

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  • 단양군이 8월 29일 단양 달빛레이스 마라톤대회를 연다.
  • 대회는 단양생태체육공원서 5km와 10km로 진행한다.
  • 군은 야간 관광 홍보와 지역경제 활성화를 기대했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

야간 경관·스포츠 결합한 체류형 행사…5km·10km 코스 운영

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =단양강변의 아름다운 야간 경관과 러닝의 짜릿함을 동시에 만끽할 수 있는 특별한 레이스가 올여름 충북 단양에서 펼쳐진다.

단양군은 오는 8월 29일 오후 7시 단양생태체육공원 일원에서 '2026 단양 달빛레이스 마라톤대회'를 개최한다고 16일 밝혔다.

지난해 개최된 단양 달빛레이스 대회[사진=단양군] 2026.06.16 choys2299@newspim.com

이번 대회는 단양의 빼어난 야간 경관과 스포츠를 결합한 체류형 스포츠 관광행사다.

참가자들은 한여름 밤 단양강변과 도심 일원을 달리며 단양만의 색다른 매력과 정취를 온몸으로 느낄 수 있다.

참가 신청은 지난 10일부터 대회 공식 홈페이지를 통해 온라인으로 접수 중이며, 모집 인원은 선착순 5000명이다.

지난해 첫 대회가 전국 각지에서 많은 참가자가 몰리며 단양의 대표 야간 스포츠 행사로서의 성장 가능성을 입증한 만큼올해는 참가 규모를 더욱 확대해 축제의 장으로 꾸밀 예정이다.

대회 코스는 참가자의 체력에 맞춰 5km와 10km 두 가지 구간으로 운영된다. 

군은 이번 대회를 통해 단양의 수려한 자연경관과 야간 관광 콘텐츠를 전국에 알리는 한편 스포츠 행사 유치가 지역 경제 활성화와 관광 산업 성장으로 이어지는 시너지 효과를 기대하고 있다.

김문근 단양군수는 "단양 달빛레이스 마라톤대회는 단양의 아름다운 밤 풍경과 스포츠의 즐거움을 함께 느낄 수 있는 특별한 축제"라며 "전국의 마라톤 동호인과 관광객들이 단양을 찾아 안전하고 소중한 추억을 만들 수 있도록 대회 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.

choys2299@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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