최애와 만난 쯔양, 진짜 성덕 됐다…김재중과 도쿄 먹방

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '쯔양몇끼' 도쿄 편이 김재중의 출연을 예고하며 화제를 모으고 있다.

16일 NXT는 '쯔양몇끼' 도쿄 편 방송을 앞두고 포스터와 티저 영상을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 쯔양몇끼 in 도쿄 포스터. [사진=NXT] 2026.06.16 moonddo00@newspim.com

포스터와 함께 공개된 사전 인터뷰 영상에서 김재중은 소문으로만 들었던 쯔양의 먹성에 대해 직접 설명을 듣고는 진짜인지 계속해서 되물었다.

홍콩에서 2박3일 동안 쉬지 않고 먹었지만 최종 배부름 게이지는 7%에 그쳤고, 특히 식사를 하면서 음료를 무한으로 마시는 '쯔유소'라는 별명의 유래에 대해 들은 김재중은 "그게 다 어디로 가는 거예요?"라고 물으며 "물리법칙을 위반하는 쯔양님은 마술사인가요?"라고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

쯔양이 방송을 통해 자신의 오랜 최애가 김재중이었음을 밝혔기 때문에 이번 도쿄 편은 더욱 특별한 의미가 있다.

쯔양은 제작진과의 사전 미팅에서 먹바라지 후보로 김재중의 이름이 언급되자 "이루지 못할 꿈"이라며 고개를 저었지만 결국 꿈같은 만남이 성사되며 진정한 '성덕'이 됐다.

이번에 공개된 '쯔양몇끼' 도쿄 편 포스터에는 이런 세 사람의 캐릭터가 압축적으로 담겨 있다.

도쿄 도심을 배경으로 마이크를 든 채 자신감 넘치는 포즈로 든든한 먹바라지의 존재감을 드러낸 김재중과 수줍은 미소를 짓고 있는 '성덕' 쯔양, 그리고 두 사람을 묘한 시선으로 바라보는 추성훈의 표정이 기대감을 높이고 있다.

과연 도쿄의 맛집에 정통한 두 먹바라지 추성훈, 김재중의 추천 메뉴들은 쯔양에게 얼마 만큼의 포만감과 행복감을 안겨줄지 기대된다.

'쯔양몇끼' 도쿄 편은 오는 20일 오후 7시 50분 ENA·Kstar·NXT에서 방송된다.

moonddo00@newspim.com