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미·이란 종전 합의에 日 자위대 중동 파견론 부상

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AI 핵심 요약

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  • 일본이 16일 미·이란 종전 합의 후 호르무즈 해협 자위대 파견을 본격 검토했다
  • 호르무즈 해협 기뢰 제거 참여 가능성이 거론되며 해상자위대의 세계 최고 수준 기뢰 소해 능력에 기대가 커졌다
  • 다만 헌법·안보법 제약과 휴전 불안정으로 신중론도 강해 G7 논의와 정세 추이에 따라 파견 여부를 결정할 전망이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 미국과 이란이 전투 종결에 합의하면서 호르무즈 해협의 항행 자유 확보를 위한 자위대 파견 가능성이 거론되면서, 다카이치 사나에 정권 내부에서 본격적인 검토가 시작된 것으로 전해졌다.

16일 마이니치신문 등에 따르면 다카이치 총리는 이날 방문지인 이탈리아 로마에서 미·이란 종전 합의에 대해 "이번 합의를 사태 수습을 향한 중요한 진전으로 환영한다"며 "실제로 합의 문서가 서명되고 확실히 이행되는 것이 무엇보다 중요하다"고 밝혔다.

일본 정부가 주목하는 곳은 세계 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협이다. 미국과 이란의 무력 충돌 과정에서 해협에 기뢰가 부설됐을 가능성이 제기된 가운데, 정식 휴전이 성립될 경우 기뢰 제거 작업에 일본이 참여할 수 있다는 관측이 나온다.

특히 해상자위대의 기뢰 소해 능력은 세계 최고 수준으로 평가받고 있어, 국제사회가 해협 안전 확보에 나설 경우 일본의 역할론도 커질 전망이다.

실제 일본 정부 내부에서는 자위대 파견을 염두에 둔 발언도 나오고 있다. 한 정권 핵심 관계자는 "지금부터 다양한 시나리오를 검토해야 한다"며 "19일 예정된 미·이란 합의 서명 내용을 확인한 뒤 파견 여부를 판단하게 될 것"이라고 말했다.

그는 나아가 "필요하다면 파견 인력 모집 절차도 시작하게 될 것"이라고 언급해 정부 내 적극론의 존재를 시사했다.

다만 일본 정부가 당장 파견 결정을 내리기는 쉽지 않을 것으로 보인다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 그동안 일본과 북대서양조약기구(NATO) 회원국들에 페르시아만 지역 안보 기여를 거듭 요구해왔다. 그러나 다카이치 총리는 지난 3월 미일 정상회담에서 당시 상황에서는 자위대의 중동 파견이 어렵다는 입장을 미국 측에 설명한 것으로 알려졌다.

무엇보다 일본은 헌법과 안보법제상 해외 군사활동에 엄격한 제약을 받고 있다. 휴전이 불안정한 상황에서 기뢰 제거 작업을 실시할 경우 자칫 '무력 행사'로 해석될 가능성도 배제할 수 없다.

외무성의 한 간부는 "임시적 휴전 상태만으로는 파견을 결정할 수 없다"며 "일본은 다른 나라보다 훨씬 엄격한 기준을 적용해야 한다"고 말했다. 방위성 관계자도 "실제로 기뢰가 존재하고 상선 운항이 불가능한 상황인지 확인하는 것이 우선"이라며 "당분간 상황을 더 지켜볼 필요가 있다"고 밝혔다.

이에 따라 다카이치 총리가 프랑스 에비앙에서 진행 중인 주요 7개국(G7) 정상회의에서 어느 수준까지 일본의 역할을 언급할지도 관심사로 떠오르고 있다. 일본 정부 내에서는 호르무즈 해협 안전 확보 문제를 G7 차원의 공동 대응 틀 속에서 논의해야 한다는 의견이 힘을 얻고 있다.

결국 일본은 국제사회의 기여 요구와 국내 법적 제약 사이에서 균형점을 찾아야 하는 상황에 놓였다. 미·이란 휴전이 실제로 정착될지, 그리고 호르무즈 해협의 안전 확보가 어느 정도 시급한 과제로 부상할지가 자위대 파견 논의의 향방을 결정할 것으로 보인다.

일본 해상자위대의 '아부쿠마'형 호위함 [사진= 일본 해상자위대 홈피 캡처]

goldendog@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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