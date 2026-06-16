이프아이 사샤 활동 재개…첫 APAC 투어부터 완전체 무대

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 이프아이(ifeye)가 멤버 사샤의 복귀와 함께 완전체 활동에 나선다.

소속사 하이헷엔터테인먼트는 15일 공식 SNS를 통해 사샤의 활동 재개 소식을 알렸다. 이에 따라 그동안 건강 회복에 집중해온 사샤는 오는 7월 시작되는 APAC 투어 '이프아이 2026 APAC 투어 '이프 아이''부터 공식 일정에 합류하며 팬들과 다시 만난다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 이프아이. [사진=하이헷엔터테인먼트] 2026.06.16 moonddo00@newspim.com

소속사는 "사샤는 충분한 휴식과 컨디션 회복 기간을 거쳤으며, 아티스트 본인과 의료진의 의견을 바탕으로 신중한 논의를 진행한 끝에 활동을 재개하기로 결정했다"고 밝혔다.

이어 "활동 중단 기간 동안 사샤를 걱정해 주시고 따뜻한 응원과 격려를 보내주신 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "앞으로도 아티스트의 건강을 최우선으로 고려하며 건강한 모습으로 팬들과 함께할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

앞서 사샤는 지난 1월 건강상의 이유로 활동을 잠정 중단했다. 당시 소속사는 "심리적 피로 누적에 따른 회복이 필요하다는 전문 의료기관의 소견에 따라 사샤가 당분간 활동을 멈추고 휴식에 전념한다"고 발표한 바 있다. 이후 ifeye는 5인 체제로 활동을 이어오며 팬들의 응원을 받아왔다.

사샤의 복귀로 이프아이는 약 5개월 만에 완전체 활동에 나서게 됐다. 특히 첫 APAC 투어를 앞둔 시점에서 전 멤버가 함께 무대에 오르게 되면서 글로벌 팬들의 기대감도 한층 높아지고 있다.

이프아이는 오는 7월 4일 타이베이를 시작으로 마카오, 방콕, 마닐라, 멜버른, 시드니, 서울 등 아시아·태평양 주요 도시를 순회하는 첫 APAC 투어 '이프아이 2026 APAC 투어 '이프 아이''를 개최한다.

사샤의 합류로 다시 완전체가 된 이프아이가 첫 APAC 투어를 통해 글로벌 무대에서 어떤 새로운 모습을 보여줄지 관심이 집중된다.

moonddo00@newspim.com