한국관광공사, 한·불 수교 140주년 맞아 파리·리옹서 방한 관광 세일즈

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 한·불 수교 140주년을 맞아 지난 10일부터 이틀간 프랑스 파리와 리옹에서 '2026 프랑스 B2B 트래블마트'를 개최하고 방한 관광 유치 가속화에 나섰다.

이번 행사는 최근 프랑스 현지에서 인기를 끌고 있는 K-컬처 트렌드를 실질적인 한국여행으로 전환하고자 마련됐다. 공사는 국내 여행사, 지자체, 항공사 등 한국 측 11개 기관과 함께 파리 및 남동부 핵심 거점 리옹까지 홍보 영토를 확장하고 여행업계 네트워크를 다변화했다.

[사진=한국관광공사]

특히 행사 첫날 파리에서는 유럽 최대 아시아 전문 국립 박물관 '국립 기메 동양 박물관'을 세일즈 무대로 활용했다. 수교 140주년 기념 한국 특별전 'K-뷰티: 한국의 미(美)', '신라-황금과 신성' 전시가 한창인 공간과 연계해 홍보 시너지를 높였다. 30년간 한국을 연구해 온 프랑스 대표 지한파 작가 줄리엣 모리오(Juliette Morillot)가 도슨트로 나서 전시를 소개했는 한편, 고품격 한식 케이터링과 피부 진단 등 K-뷰티 체험을 제공하는 등 오감 만족형 프로그램도 함께 선보였다.

양일간 현장에서는 양국 업계 간의 맞춤형 비즈니스 상담회가 집중 진행됐다. 파리에서는 바이어와 셀러 간 사전 매칭으로, 리옹에서는 바이어들이 상담 부스를 순차적으로 방문하는 '스탬프 랠리' 방식으로 상담 참여율을 끌어올렸다. 한국관광 설명회에서는 공사 파리지사의 상품화 지원 계획 등 공동 마케팅 추진 방향 공유와 함께, 현지에서 활동 중인 유명 한국계 유튜버 '파리지앙 2세'가 연사로 참여해 프랑스인의 시선으로 바라본 한국의 매력을 소개했다.

공사 정선화 파리지사장은 "한·불 수교 140주년이라는 중요한 외교적 계기를 활용해 프랑스 업계 네트워크를 강화하고자 한다"라며, "이번 트래블마트를 통해 성사된 약 160건의 상담을 바탕으로 다양한 신규 방한 상품을 개발하고, 유럽 내 방한 시장의 성장을 도모하겠다"라고 밝혔다.

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