전국 17개 시도 문화예술국장 한자리에 모인다…문체부, 지역 문화정책 협력 강화

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 16일 정부세종청사에서 전국 17개 시도 문화예술국장을 한자리에 모아 현장 중심의 문화예술정책 구현 방안을 논의한다.

문화체육관광부 정부세종청사 . [사진=뉴스핌 DB]

이번 간담회는 지역 어디서든 누구나 다양하고 품격 있는 문화예술을 창작하고 향유할 수 있도록 문화정책의 지역 균형 발전을 도모하기 위해 마련됐다. 특히 '5극 3특 체제' 구축, '통합특별시' 출범 등 최근 급격한 지역 구조 변화에 대응하기 위해 중앙과 지방의 긴밀한 협력이 필수적이라는 공감대 속에서 추진됐다.

이날 회의에서는 중앙과 지방정부의 주요 문화정책 현황을 공유하고, 지역 문화예술단체에 대한 실질적 지원 확대 방안, 지역별 특성을 반영한 문화예술 기반 확충 및 운영 활성화, 지역 문화예술인의 창작 활동 지원 및 권익 보호 방안 등을 심도 있게 다룬다. 문체부는 간담회에서 나온 지역의 건의 사항과 현장 의견을 향후 관련 정책 수립에 적극 반영할 계획이다.

정향미 문체부 문화예술정책실장은 "이번 간담회가 일회성 행사에 그치지 않도록 정례적으로 개최해 문화 분야 중앙-지역의 상시적인 소통 창구로 발전시켜 나가겠다"며 "지방정부와의 긴밀한 협력을 바탕으로 국민이 체감할 수 있는 실효성 있는 문화예술 정책을 펼쳐, 지역 어디서든 국민 누구나 품격 있는 문화를 마음껏 누릴 수 있는 대한민국을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

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