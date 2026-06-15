추미애 경기지사 당선인 '공정·혁신·포용 경기준비위' 메머드급 구성·출범

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김태년 위원장·김영진 부위원장 체제, 6개 분과·15개 특위·3개 TF 구성

교통·주거·일자리·돌봄·안전·균형발전 등 도민 삶 직결된 '민생 정책' 중심

재정 위기' 정면 돌파, 예산 구조 점검해 민생 핵심 사업에 재원 우선 투입

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 헌정사상 최초의 여성 광역자치단체장이라는 기록을 세운 추미애 경기도지사 당선인의 민선 9기 도정 밑그림을 그릴 경기도지사직 준비위원회가 마침내 돛을 올렸다. 당선 직후부터 영남 행보와 민생 현장을 챙기며 보폭을 넓혀온 추 당선인은 이번 준비위원회 출범을 계기로 '추미애표 경기도 정책' 수립에 본격적인 드라이브를 걸었다.

추미애 경기도지사 당선인의 지사직 준비위원회인 '공정·혁신·포용 경기준비위원회'는 15일 오후 3시 수원시 경기신용보증재단에서 현판식 및 출범식을 개최하고 제1차 전체회의를 열어 공식 활동에 돌입했다. [사진=추미애 경기도지사 당선인]

추미애 경기도지사 당선인의 지사직 준비위원회인 '공정·혁신·포용 경기준비위원회'는 15일 오후 3시 수원시 경기신용보증재단에서 현판식 및 출범식을 개최하고 제1차 전체회의를 열어 공식 활동에 돌입했다.

이번에 출범한 경기준비위는 6개 분과, 15개 특별위원회, 3개 TF와 도정자문단 체제로 운영되는 등 도정 전반을 촘촘하게 들여다볼 수 있는 메머드급 구조를 갖췄다.

준비위원장에는 중앙정치와 정책 조율 능력을 겸비한 김태년 국회의원이 부위원장에는 당내 대표적인 정책통인 김영진 국회의원이 임명되어 준비위를 이끈다.

추미애 경기도지사 당선인의 지사직 준비위원회인 '공정·혁신·포용 경기준비위원회'는 15일 오후 3시 수원시 경기신용보증재단에서 현판식 및 출범식을 개최하고 제1차 전체회의를 열어 공식 활동에 돌입했다. [사진=추미애 경기도지사 당선인]

경기준비위는 추 당선인이 후보 시절부터 강조해 온 핵심 가치인 ▲특권과 반칙이 통하지 않는 공정한 출발선 ▲관행을 넘어서는 창의적 혁신 ▲모두가 함께하는 따뜻한 포용을 민선 9기 경기도정의 3대 핵심 기조로 설정하고 새로운 경기도의 10년 대전환 청사진을 마련할 계획이다.

준비위의 최우선 과제는 도민의 일상과 직결된 '민생 정책'의 구체화다. 준비위는 향후 도청 실·국별 업무보고를 거쳐 경기도의 주요 현안과 핵심 과제를 점검하고 ▲교통 ▲주거 ▲일자리 ▲돌봄 ▲안전 ▲균형발전 등 6대 핵심 분야를 중심으로 도정 운영 방향을 세밀하게 다듬어갈 방침이다. 도민들이 일상에서 체감할 수 있는 획기적인 정책 대안을 마련하겠다는 구상이다.

특히 이번 준비위는 경기도의 어려운 재정 여건을 정면 돌파하기 위한 '비상 재정 점검' 역할도 수행한다.

현재 가용재원이 사실상 마이너스에 가까울 정도로 경기도의 재정 상황이 녹록지 않은 점을 감안해 도정 전반의 예산 구조를 원점에서 면밀히 점검하기로 했다.

추미애 경기도지사 당선인의 지사직 준비위원회인 '공정·혁신·포용 경기준비위원회'는 15일 오후 3시 수원시 경기신용보증재단에서 현판식 및 출범식을 개최하고 제1차 전체회의를 열어 공식 활동에 돌입했다. [사진=추미애 경기도지사 당선인]

이를 통해 비효율적인 예산은 과감히 구조조정하고 도민 삶을 지키는 민생 핵심 사업에 재원이 우선 투입될 수 있도록 사업별 우선순위를 정교하게 조정할 계획이다.

추미애 당선인은 이날 출범식에 참석해 위원들에게 힘을 실으며 강력한 정책 실행 의지를 피력했다.

추 당선인은 "공정·혁신·포용은 새로운 경기도정이 나아갈 명확한 방향이자 1400만 도민께 드리는 엄숙한 약속"이라며 "준비위원회가 도민의 뜨거운 기대를 도정의 실질적인 성과와 삶의 변화로 바꾸어내는 첫 출발점이 되어야 한다"고 강조했다.

이어 그는 "지금 경기도 앞에는 교통, 주거, 일자리, 돌봄, 안전, 균형발전 등 한시도 지체할 수 없는 민생 과제들이 산적해 있다"고 짚으며 "각 분과와 특별위원회, TF는 책상 위 행정이 아닌 현장의 생생한 목소리를 꼼꼼히 듣고 실국 업무보고를 통해 도정 현안을 송곳처럼 날카롭게 점검해달라"고 당부했다.

추미애 경기도지사 당선인의 지사직 준비위원회인 '공정·혁신·포용 경기준비위원회'는 15일 오후 3시 수원시 경기신용보증재단에서 현판식 및 출범식을 개최하고 제1차 전체회의를 열어 공식 활동에 돌입했다. [사진=추미애 경기도지사 당선인]

한편 '공정·혁신·포용 경기준비위원회'는 관련 법령(지방자치법)에 따라 당선인 결정일부터 임기 시작일 이후 20일 범위 내에서 운영된다. 헌정 첫 여성 지사로서 혁신적 도정을 공언한 추미애 당선인이 이끄는 경기준비위가 경기도의 해묵은 과제들을 해결하고 도민들의 삶을 바꿀 어떤 '정책 카드'를 내놓을지 지역 정가와 도민들의 이목이 집중되고 있다.

1141world@newspim.com