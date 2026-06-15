에버랜드, 여름축제 '워터 페스티벌' 개최

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19일~8월 30일…'스플래시 데이 앤 나이트' 콘셉트로 다채로운 프로그램 선보여

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 낮부터 밤까지 물을 맞으며 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠가 에버랜드의 여름을 시원하게 한다. 에버랜드가 오는 19일부터 8월 30일까지 여름축제 '워터 페스티벌'을 연다고 15일 밝혔다.

에버랜드 여름축제 신규 물놀이 체험존 '워터팡팡 어드벤처'.[사진=에버랜드]

올해 축제는 낮과 밤을 아우르는 '스플래시 데이 앤 나이트' 콘셉트로 워터 체험존과 공연, 나이트 사파리 등 다양한 콘텐츠를 선보인다.

이번 축제의 대표 콘텐츠는 약 830㎡ 규모로 조성된 신규 물놀이 체험존 '워터팡팡 어드벤처'다.

워터 카니발 게임, 워터캐논, 댄스 공연 등이 마련됐으며 휴식 공간과 탈의실도 함께 갖춰 가족 단위 방문객의 호응을 얻고 있다.

에버랜드 여름축제 워터 공연 '슈팅워터펀'.[사진=에버랜드]

낮 시간대에는 초대형 워터쇼 '슈팅워터펀 시즌2'가 카니발광장에서 진행되고 썬더폴스 등 워터 어트랙션도 강화된 분사력으로 운영된다.

각 레스토랑에서는 빙수, 비빔국수, 냉밀면, 냉짬뽕 등 여름철 먹거리를 제공하며 쿠치나 마리오에서는 파브리 셰프 협업 메뉴인 '코탈리안 비빔 파스타'도 여름 한정으로 출시한다.

밤에는 나이트 사파리, 반딧불이 체험, 여름 정원, DJ 공연 등 야간 콘텐츠가 이어진다.

사파리월드의 나이트 사파리는 지난 12일부터 가동을 시작했으며 에버랜드 방문객은 무료로 이용할 수 있다.

에버랜드 '한여름밤의 반딧불이' 체험.[사진=에버랜드]

또한 캐리비안 베이 방문객은 내달 2일까지 당일 오후 5시부터 에버랜드를 무료로 이용할 수 있고 7월 3일부터 8월 30일까지는 시간 제한 없이 당일 원하는 시간에 입장할 수 있다.

에버랜드는 캐리비안 베이와 함께 즐기는 2Park 나들이 코스를 여름철 대표 상품으로 내세우고 있다.

seraro@newspim.com