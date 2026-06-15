에버랜드, 여름축제 '워터 페스티벌' 개최

AI 핵심 요약beta
- 에버랜드가 19일부터 8월 30일까지 여름축제 '워터 페스티벌'을 연다고 15일 밝혔다.
- 워터팡팡 어드벤처, 슈팅워터펀 시즌2, 여름 한정 먹거리 등 낮 워터 콘텐츠를 선보였다.
- 나이트 사파리와 반딧불이 체험, 2Park 나들이 코스로 야간·연계 프로그램을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 낮부터 밤까지 물을 맞으며 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠가 에버랜드의 여름을 시원하게 한다. 에버랜드가 오는 19일부터 8월 30일까지 여름축제 '워터 페스티벌'을 연다고 15일 밝혔다.
올해 축제는 낮과 밤을 아우르는 '스플래시 데이 앤 나이트' 콘셉트로 워터 체험존과 공연, 나이트 사파리 등 다양한 콘텐츠를 선보인다.
이번 축제의 대표 콘텐츠는 약 830㎡ 규모로 조성된 신규 물놀이 체험존 '워터팡팡 어드벤처'다.
워터 카니발 게임, 워터캐논, 댄스 공연 등이 마련됐으며 휴식 공간과 탈의실도 함께 갖춰 가족 단위 방문객의 호응을 얻고 있다.
낮 시간대에는 초대형 워터쇼 '슈팅워터펀 시즌2'가 카니발광장에서 진행되고 썬더폴스 등 워터 어트랙션도 강화된 분사력으로 운영된다.
각 레스토랑에서는 빙수, 비빔국수, 냉밀면, 냉짬뽕 등 여름철 먹거리를 제공하며 쿠치나 마리오에서는 파브리 셰프 협업 메뉴인 '코탈리안 비빔 파스타'도 여름 한정으로 출시한다.
밤에는 나이트 사파리, 반딧불이 체험, 여름 정원, DJ 공연 등 야간 콘텐츠가 이어진다.
사파리월드의 나이트 사파리는 지난 12일부터 가동을 시작했으며 에버랜드 방문객은 무료로 이용할 수 있다.
또한 캐리비안 베이 방문객은 내달 2일까지 당일 오후 5시부터 에버랜드를 무료로 이용할 수 있고 7월 3일부터 8월 30일까지는 시간 제한 없이 당일 원하는 시간에 입장할 수 있다.
에버랜드는 캐리비안 베이와 함께 즐기는 2Park 나들이 코스를 여름철 대표 상품으로 내세우고 있다.
seraro@newspim.com