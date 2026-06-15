용인특례시, 민선 9기 로드맵 수립 위해 추진기획단 출범

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공약사업 우선순위 검토·세부 추진계획 마련 계획

시정 운영 정책 기조 설정과 시민 의견 수렴 방침

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 민선 9기 로드맵 수립을 위한 '용인 르네상스 2.0 추진기획단'을 출범시키고 본격 가동에 들어갔다.

15일 용인특례시청 영상회의실에서 간부회의가 열렸다.[사진=용인시]

추진기획단은 15일부터 오는 7월 20일까지 운영되며 민선 9기 공약사업의 우선순위를 검토하고 세부 추진계획을 마련하는 한편 향후 시정 운영의 정책 기조를 설정하는 역할을 맡는다.

이번 추진기획단 출범은 제9회 전국동시지방선거에서 이상일 시장이 용인특례시 역사상 첫 재선시장에 당선되면서 민선 8기 핵심 정책을 연속적으로 추진할 수 있는 기반이 마련된 데 따른 것이다.

시는 민선 8기 주요 정책의 완성도를 높이는 동시에 이 시장의 새로운 공약 이행을 위한 민선 9기 로드맵을 체계적으로 정비한다는 방침이다.

추진기획단은 제1·2부시장이 공동 단장을 맡고 행정·복지·경제분과, 교육·문화·농업분과, 도시·교통·건설분과, 반도체·미래·환경분과 등 4개 분과로 구성됐다. 여기에 외부 자문위원 7명이 참여해 전문적·종합적 시각에서 공약과 정책 전반을 점검한다.

기획단은 분야별 핵심 공약을 체계화해 우선순위를 설정하고 내·외부 회의와 시민 의견 수렴 등을 통해 사업의 실효성을 검토한 뒤 세부 추진계획을 수립할 예정이다.

이를 통해 민선 9기에서 추진할 주요 사업과 투자 방향을 로드맵 형태로 제시한다는 구상이다.

이상일 시장은 이날 시청 영상회의실에서 열린 간부회의에서 추진기획단 출범을 포함한 각 부서 주요 현안을 보고받고 "민선 8기의 연속성을 갖고 출범하는 민선 9기는 '용인 르네상스 시즌2'라고 불러도 무방하다"면서도 "일의 연속성을 보여주는 동시에 새로움도 갖춰야 한다"고 강조했다.

그는 "반도체 호황이 이어지면서 용인의 재정도 나아질 것으로 예상되는 만큼 민선 9기에는 도시의 필수 기반 시설 확충과 시민들의 삶의 질을 높이는 일에 보다 과감하게 투자할 필요가 있다"며 "세수 확대를 감안해 도로망 확충 등 시민을 위한 과감한 투자를 추진하겠다"고 말했다.

이 시장은 이어 "선거 기간 중 만난 시민들이 다양한 고충을 토로했다"며 "이런 문제를 해결하고 시민 생활 향상에 도움이 될 새로운 정책들을 발굴하는 노력도 기울여야 한다"고 강조했다.

아울러 "기획단이 선거 공약의 우선순위를 합리적으로 정하고 이에 맞는 예산 확보 방안도 마련해주길 바란다"며 "도시 발전을 위한 미래 비전을 명확히 설정해 민선 9기의 좌표가 될 로드맵을 짜임새 있게 만들어 달라"고 당부했다.

seraro@newspim.com