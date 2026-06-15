민형배, 2주간 분야별 타운홀미팅 "시민 참여와 공감대 형성"

AI 핵심 요약beta
- 민형배 당선인 인수위가 15일 시민 참여형 타운홀미팅을 추진했다
- 2주간 권역·분야별로 지역현안을 청취해 통합특별시 시정기획서와 전략과제에 반영한다
- 통합특별시 비전·목표·슬로건과 정체성을 담은 새로운 상징 체계 마련 논의를 본격화했다
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 당선인의 인수위원회인 '전남광주대전환기획위원회'가 시민과 직접 소통하는 권역별·분야별 타운홀미팅을 추진한다.
대전환기획위원회는 15일 전체회의를 열고 "대한민국 최초 통합특별시는 시민의 참여와 공감 속에서 출범해야 한다"며 이유를 밝혔다.
분과 위원회인 시민주권위원회는 민 당선인과 함께 앞으로 2주간 권역별로는 동부권·서부권·중남부권 등을 중심으로 지역 현안을 듣는다.
분야별로는 창업, 농민, 여성, 문화 등 다양한 의제를 중심으로 시민과 직접 대화하는 자리를 마련할 계획이다.
위원회는 이번 타운홀미팅을 통해 제안된 의견을 통합특별시 시정기획서와 핵심 전략 과제에 반영할 계획이다.
이번 주에는 통합특별시의 비전과 목표, 슬로건 논의도 본격화된다.
대전환기획위원회는 "대한민국 최초 통합특별시의 정체성과 미래 비전을 담아낼 수 있는 새로운 상징 체계 마련에 나설 예정이다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com