무협, 도쿄서 한일경제 라운드테이블 개최…AI 산업협력 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 무역협회가 15일 도쿄서 제5차 한일경제 라운드테이블을 열었다.
- 이번 회의는 AI 시대 산업협력 강화와 데이터센터 효율을 논의했다.
- 무역협회는 하반기 서울에서 6차 행사를 열 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한국무역협회가 일본 도쿄 국제문화회관에서 일본경제동우회와 공동으로 '제5차 한일경제 라운드테이블'을 개최했다고 15일 밝혔다.
이 행사는 2024년 2월 출범한 한일교류특별위원회와 일본경제동우회의 공식 협력 채널로, 2024년 5월 도쿄를 시작으로 연 2회 한국과 일본에서 번갈아 열리고 있다.
'인공지능(AI) 시대의 한·일 산업협력 강화'를 주제로 열린 이번 회의에는 한일교류특별위원회 위원장 대행인 오리엔트바이오 장재진 회장과 일본경제동우회 한국위원회 공동위원장인 혼마 마사히코 인큐베이트펀드 대표파트너, 무타 마사아키 트랜스코스모스 사장을 비롯해 양국 기업인 30여 명이 참석했다. 퓨리오사AI, 뉴빌리티, 뤼튼테크놀로지스, 뷰런테크놀로지 등 국내 AI 스타트업들이 NTT, 가와사키중공업 등 일본 기업과 협력 방안을 논의했다.
첫 번째 세션에서는 '데이터센터 전력 효율성 제고 방안'을 주제로 퓨리오사AI 백준호 대표와 NTT 카와조에 카츠히코 수석 펠로우가 발표했다. 양측은 AI 확산에 따라 급증하는 데이터센터 전력 수요와 에너지 효율 문제를 공유하고 전력 관리 및 고효율 인프라 구축을 위한 기술 협력 방안을 모색했다.
두 번째 세션에서는 '노인 돌봄을 위한 피지컬AI 및 로보틱스 활용 방안'을 주제로 가와사키중공업 이치카와 카즈히로 헬스케어 부장과 뉴빌리티 강기혁 대표가 발표했다. 참석자들은 양국이 공통으로 직면한 고령화와 노동력 부족 문제를 해결할 대안으로 돌봄 로봇과 피지컬AI 기술의 활용 가능성을 공유했다.
무역협회는 이번 라운드테이블에서 도출된 의제를 바탕으로 하반기 서울에서 제6차 행사를 개최할 예정이다.
kji01@newspim.com