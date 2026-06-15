강릉시, 강원형 AI라운지 조성...'AI셰르파 선발' 지역 전문 일자리 창출

AI 핵심 요약beta
- 강릉과학산업진흥원은 15일 2026년도 AI라운지 거점운영 강원권 기관으로 선정됐다고 밝혔다
- 진흥원은 국비 8억원으로 강릉 메타버스 체험관을 지능화해 강원형 AI라운지를 조성할 예정이다
- 산불 예방 AI·독거노인 케어 등 마이 AI랩과 AI 셰르파 양성으로 지역 현안 해결과 일자리 창출에 나선다
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉과학산업진흥원은 15일 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주관하는 '2026년도 AI라운지 거점운영' 사업의 강원권 운영기관으로 최종 선정됐다고 밝혔다.
이번 선정에 따라 진흥원은 국비 8억 원을 지원받아 오는 12월 15일까지 사업을 진행할 예정이다. 이 사업은 강릉 메타버스 체험관의 유휴 공간과 기존 전시 시설을 지능화해 시민들이 인공지능을 쉽게 체험하고 실무 역량을 키울 수 있는 강원형 AI 라운지를 만들기 위한 것이다.
특히 AI라운지 시설 구축뿐만 아니라 산불 예방 영상 AI 시스템과 독거노인 케어 등 강원도 지역의 특화된 문제를 해결하기 위한 '마이 AI랩(My AI Lab)'도 운영할 계획이다. 이를 통해 워케이션 IT 전문가와 지역 인재 간의 밀착 멘토링 및 초기 스타트업 인큐베이팅 공간으로 활용할 예정이다.
또한 이번 사업을 통해 지역 내 우수 인재를 'AI 셰르파(Sherpa)'로 선발해 지역 전문 일자리 창출에 기여할 방침이다. 선발된 AI 셰르파는 전문 역량 강화 교육을 마친 후 실습 튜터 및 소상공인 기술 주치의로 현장에 투입될 예정이다.
김남수 원장은 "2026년 AI라운지 거점 운영 사업을 통해 강릉 메타버스 체험관이 단순한 관람 시설을 넘어서 지역 현안을 직접 해결하는 공간으로 발전할 것"이라며 "영동권 내 자생적인 AI 혁신 생태계 구축에 힘쓰고 청년 인재의 수도권 유출 방지 및 지역 소멸 위기 극복에 기여하겠다"고 포부를 밝혔다.
onemoregive@newspim.com