온더아이티, 신한투자증권 AI 업무지원포털 고도화 사업 수주

AI 핵심 요약beta
- 온더아이티가 15일 신한투자증권 업무지원포털 고도화 사업을 수주했다고 밝혔다
- AI 기반 의미검색·생성형 RAG 구조로 사내 지식 검색과 문서 관리 효율을 높일 계획이다
- 온더아이티는 BizOnAI를 앞세워 금융·공공·기업 대상 KMS·생성형 AI 사업을 확대하고 있다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = AI 기반 비정형 정보관리 전문기업 온더아이티가 신한투자증권의 업무지원포털 고도화 사업을 수주했다고 밝혔다.
이번 사업은 기존 업무지원포털에 AI 기술을 적용해 사내 지식 검색과 활용 체계를 개선하는 프로젝트다. 온더아이티는 자사 AI 솔루션 'BizOnAI'를 기반으로 의미 기반 검색과 생성형 AI 기능을 적용할 예정이다.
새롭게 구축되는 시스템은 자연어 처리 기술을 활용해 사용자의 질문 의도를 분석하고, 문맥을 반영한 검색 결과를 제공하도록 설계된다. 또한 내부 문서를 기반으로 답변을 생성하는 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 구조를 적용해 답변과 함께 관련 근거 문서를 제공할 예정이다.
문서 관리 기능도 개선된다. 다양한 문서를 AI가 자동 분석해 구조화하고 메타데이터를 표준화함으로써 지식 등록 및 관리 과정을 효율화한다. 문서의 등록, 개정, 폐기 등 전 과정에 대한 통합 관리 기능도 제공한다.
온더아이티는 이번 사업을 통해 신한투자증권의 내부 지식 활용도와 업무 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
이병구 온더아이티 대표는 "이번 프로젝트는 AI를 활용해 업무 지원 체계를 고도화하는 데 목적이 있다"며 "업무 효율성과 디지털 경쟁력 강화에 기여할 수 있도록 사업을 추진할 계획"이라고 말했다.
한편 온더아이티는 금융·공공·기업 분야를 대상으로 지식관리시스템(KMS) 구축 사업을 수행하고 있으며, 생성형 AI 기반 솔루션 'BizOnAI'를 중심으로 관련 사업을 확대하고 있다.
whitss@newspim.com