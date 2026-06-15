고흥군, 군수 주재 민선 전환기 핵심사업 이행력 점검

AI 핵심 요약beta
- 고흥군은 15일 민선 8기 현안사업 보고회를 열었다.
- 보고회서 우주·드론·스마트팜 등 89건을 점검했다.
- 군은 사업 속도 높여 민선 9기 성과를 내기로 했다.
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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자= 전남 고흥군이 민선 8기 마지막 현안 점검에 나서며 주요 사업의 연속성과 추진 속도 확보에 나섰다.
군은 15일 군청 팔영산홀에서 공영민 군수 주재로 부군수와 부서장, 관계 공무원 등 80여 명이 참석한 가운데 '민선 8기 주요 현안사업 보고회'를 개최했다고 밝혔다.
보고회에서는 SOC 사업 등 89건의 중점 현안이 논의됐다. 군은 '우주·드론·스마트팜' 3대 미래 전략산업과 고속도로·철도·고흥읍~봉래 4차선 확장 등 교통 인프라를 양 축으로 '2030년 인구 10만 달성' 비전을 추진 중이다.
주요 안건으로는 ▲우주발사체 산업클러스터▲무인항공 농공단지▲스마트수산 선도지구▲스마트팜 창업단지 조성과 광주~고흥 고속도로▲벌교~고흥~녹동 철도 구축 등이 포함됐다.
또 ▲산림치유원▲해양예술랜드 등 관광 인프라와 고흥문화재단 설립▲전남체전 개최 등 문화·체육 분야▲영농형 태양광과 김 수출 특화단지 등도 함께 점검됐다.
군은 문제점 사전 점검과 대안 마련을 통해 사업 추진 속도를 높이고 민선 9기에서 가시적 성과 창출에 주력할 방침이다.
공영민 군수는 "핵심 현안사업의 완성도를 높이고 미진한 부분을 보완해 민선 9기에서 가시적 성과를 내겠다"며 "전략산업과 교통 인프라 확충으로 지역 성장 기반을 강화하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com