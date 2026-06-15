KT, 월드컵 기간 맞아 6월 멤버십 헤택 강화

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멤버십 쇼핑 라운지에서 '대한민국 응원특가전' 운영

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 6월 월드컵 기간을 맞아 고객 보답 프로그램과 달달·문화혜택을 선보인다.

KT는 오는 16일부터 30일까지 고객 보답 프로그램 2차 라인업을 운영한다고 15일 밝혔다.

이번 프로그램은 월드컵 시즌을 맞아 고객들이 응원과 모임 등 일상 속 다양한 순간에서 활용할 수 있도록 외식·간편식 등 실사용성이 높은 브랜드 중심으로 구성했다.

KT가 6월 월드컵 기간을 맞아 고객 보답 프로그램과 달달·문화혜택을 선보인다. [사진= KT]

고객은 GS25 컵라면·디저트 50% 할인(최대 1900원) 또는 던킨 전 품목 50% 할인(최대 6000원) 중 선택해 이용할 수 있다. GS25 혜택은 컵라면 2개 또는 모찌 디저트 1개 중 선택 가능하다.

달달혜택은 외식·커피·영화 등 선호도 높은 브랜드로 구성했다. KT멤버십 고객은 ▲VIPS 채끝스테이크 무료 ▲배달의민족 X 노모어피자 최대 1만원 할인 ▲더벤티 아이스 아메리카노 1000원 할인(2매) ▲공차 50% 할인 ▲버거킹 최대 50% 할인 ▲롯데시네마 7000원 영화예매권 중 선택해 이용할 수 있다.

쇼핑·여행·생활 영역에서도 아모레몰, 그리팅, GS칼텍스, KKday, 원스토어 할인 혜택과 메가박스 경품 이벤트 등 다양한 혜택을 마련했다.

특히 KT는 월드컵 시즌을 맞아 KT멤버십 쇼핑라운지에서 '대한민국 응원 특가전'을 운영하며 시즌 맞춤형 혜택을 강화했다.

나이키 국가대표 유니폼, 이강인 사인볼, 쿨러백, 빔프로젝터 등 월드컵 관련 인기 상품을 보다 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 구성했다. 쇼핑라운지는 KT멤버십 앱에서 이용 가능하며, 이번 기획전은 7월 1일까지 진행된다.

KT멤버십은 문화 혜택 프로그램 '컬처앤모어' 등 경험형 혜택도 지속적으로 확대하고 있다. 6월 한 달간 ▲뮤지컬 '그날들' 최대 50% 할인 ▲뮤지컬 '서편제' 최대 45% 할인 ▲뮤지컬 '오지게 재밌는 가시나들' 35% 할인 ▲전시 '베르디' 50% 할인 등 공연·전시 관람 혜택을 제공한다.

강이환 KT 커스터머서비스본부장 상무는 "KT멤버십은 월드컵 시즌을 맞아 고객들이 더욱 즐겁게 응원하고 일상을 즐길 수 있도록 다양한 혜택을 준비했다"며 "앞으로도 고객 라이프스타일에 맞춘 멤버십 경험을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

origin@newspim.com