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최민 경기도의원 '교육대전환 인수위' 합류..."광명 교육현안 해결 로드맵 그려"

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  • 경기도의회 최민 의원이 15일 안민석 교육감 당선인 인수위 정책자문위원으로 합류했다.
  • 최 의원은 광명1초 신설 등 광명 지역 교육 현안을 인수위 단계부터 민선 6기 핵심 과제로 반영하겠다고 밝혔다.
  • 그는 교육행정 전문성을 살려 광명 맞춤형 교육정책의 연결고리 역할을 하겠다는 포부를 내놨다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정책자문위원으로 정무적 행보 본격화, 광명1초 신설 등 지역 숙원 사업 돌파구 마련
지역구 아이들·학부모 현안 해결이 최우선, 민선 6기 핵심 과제에 광명 교육현안 반영할 것

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의회 최민 의원(더불어민주당)이 안민석 경기도교육감 당선인의 민선 6기 교육감직 인수위원회인 <교육대전환 인수위원회>의 정책자문위원으로 전격 합류했다. 이번 합류를 통해 최 의원은 경기 교육 혁신의 청사진을 그리는 동시에 위기에 봉착한 광명 지역의 교육 숙원 사업을 해결하기 위한 강력한 정무적 교두보를 확보하게 됐다.

경기도의회 최민 의원(더불어민주당, 광명2)이 안민석 경기도교육감 당선인의 민선 6기 교육감직 인수위원회인 <교육대전환 인수위원회>의 정책자문위원으로 전격 합류했다. [사진=경기도의회]

10일 경기도의회 최민 의원 측에 따르면 최 의원은 오는 15일 경기아트센터 도움관 컨벤션홀에서 열리는 <교육대전환 인수위원회 출범식>에 참석해 본격적인 정책자문 활동의 첫발을 내딛는다. 이번 인수위원회는 김상곤 전 교육부 장관과 김정호 카이스트 교수가 공동인수위원장이라는 중책을 맡아 민선 6기 경기교육의 미래 비전과 핵심 과제를 수립하는 핵심 기구다.

정치권 및 교육계에서는 최 의원의 이번 인수위 참여를 매우 전략적인 포석으로 바라보고 있다. 단순히 경기 교육의 미래 전환을 논하는 도의원으로서의 역할을 넘어 광명 지역의 굵직한 교육 현안들을 향후 4년간 펼쳐질 도교육청 본 사업 계획에 선제적으로 안착시키겠다는 강력한 의지가 반영됐다는 분석이다.

특히 현재 광명 지역은 광명2구역 내 주요 현안인 '(가칭)광명1초등학교' 신설 문제가 최근 예측된 학생 수 정원 미달 우려 등으로 인해 추진 여부가 극히 불투명해진 해진 사태에 직면해 있다.

학부모들의 불안감이 고조되는 상황에서 최 의원은 이번 인수위 정책자문위원이라는 직위를 적극 활용해 도교육청 실무진과 직접 머리를 맞대고 학교 신설 사업의 타당성을 재확보하는 등 우회 돌파구를 마련하는 데 총력을 기울이겠다는 구상이다.

최민 의원은 현장 취재진과의 인터뷰에서 "경기 교육의 혁신이라는 큰 틀의 대전환도 물론 중요하지만 당장 내 지역구의 아이들과 학부모들이 직면한 교육 현안을 해결하는 것이 도의원으로서의 가장 시급한 의무이자 책무"라고 강조했다.

이어 최 의원은 "인수위 출범 단계부터 (가칭)광명1초 신설 문제를 포함한 광명 지역의 교육 현안들을 꼼꼼히 살피고 챙기겠다"며 "이 현안들이 단기 과제에 그치지 않고 민선 6기 경기교육정정의 핵심 과제에 반드시 고정 반영되도록 총력을 다하겠다"고 전력 질주를 예고했다.

그러면서 그는 "그동안 지방의회에서 뚝심 있게 쌓아온 교육행정 분야의 전문성과 정무적 역량을 100% 발휘할 것"이라며 "안민석 교육감 당선인이 제시한 교육 혁신의 바람이 광명시 교육 환경 개선이라는 실질적인 결과로 직접 이어질 수 있도록 '지역 맞춤형 교육정책'의 확실한 연결고리 역할을 해내겠다"고 포부를 밝혔다.

한편 안민석 경기도교육감 당선인의 <교육대전환 인수위원회>는 오는 15일 출범식을 기점으로 교육 현장의 다양하고 생생한 목소리를 수렴해 민선 6기 경기교육의 비전과 주요 정책 방향을 구체화해 나갈 예정이다.

 

1141world@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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