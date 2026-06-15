'비와도 걱정 無' 골프존카운티 티스캐너, 우천 라운드 페이백 '플랜비(雨) 프로그램'

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자='비 와도 걱정 없다.'

골프코스 토털 서비스 기업 골프존카운티의 골프 예약 플랫폼 '티스캐너'가 우천 시 골퍼들의 부담을 덜기 위해 '플랜비(雨) 프로그램'을 진행한다.

'플랜비(雨) 프로그램'은 골프장 내장 후 우천으로 인한 라운드 취소 혹은 홀아웃 고객을 대상으로 진행되며, 그린피 결제 금액의 50%를 G패스 포인트(구. 골프존 마일리지)로 최대 10만 원까지 환급해주는 프로모션이다.

해당 프로그램은 라운드일 기준 최소 15일 전 티스캐너를 통해 예약한 고객들을 대상으로 지원되며, 3인 이상으로 구성된 팀의 18홀 라운드 예약 상품에 한해 적용된다.

'플랜비(雨) 프로그램'은 라운드일 기준 6월 15일부터 7월 12일까지 진행될 예정이며, 신청 방법은 7월 31일까지 티스캐너 홈페이지 내 이벤트 페이지를 통해 우천 당일 내장 증빙서류를 제출하면 된다. 필수 증빙자료로는 당일 날짜 및 예약자 명이 표기된 락커키 사진과 중도 홀아웃 시 결제한 홀 정산 영수증 등이 있으며, 환급 포인트는 예약한 라운드일 기준 익월 둘째 주 수요일에 신청자 계정으로 일괄 지급될 예정이다. 이외 이벤트 관련 상세한 내용은 티스캐너 홈페이지 및 모바일 앱을 통해 확인할 수 있다.

골프존카운티 티스캐너 강신혁 팀장은 "예측하기 어려운 장마철 날씨로 인해 라운드를 망설이는 고객분들이 보다 안심하고 예약하실 수 있도록 올해도 '플랜비(雨) 프로그램'을 마련하게 되었다."라며, "앞으로도 골프존카운티 고객분들께 편의를 제공할 수 있도록 다양한 서비스와 이벤트를 지속적으로 선보일 계획이다."라고 밝혔다.

iaspire@newspim.com