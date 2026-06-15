"인빅터스게임 유치 막판 승부"…유득원 대전부시장 런던행

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14~18일 영국서 최종 PT

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 2029 인빅터스 게임 개최도시 선정을 앞두고 영국 런던에서 최종 유치전에 나선다.

대전시는 유득원 행정부시장이 국가보훈부, 대한민국상이군경회 관계자들과 함께 14일부터 18일까지 영국을 방문해 인빅터스게임재단(IGF)을 대상으로 최종 프레젠테이션을 진행한다고 15일 밝혔다.

대전은 덴마크 올보르, 미국 샌디에이고와 함께 최종 후보도시에 올라 있으며 이번 발표는 개최도시 결정을 앞둔 마지막 평가 절차다.

유득원 대전 행정부시장이 국가보훈부, 대한민국상이군경회 관계자들과 함께 14일부터 18일까지 영국을 방문해 인빅터스게임재단(IGF)을 대상으로 최종 프레젠테이션을 진행한다고 밝혔다. [사진=대전시] 2026.06.15 nn0416@newspim.com

방문단은 15일 런던 한국전 참전비 참배와 참전용사 위문, 발표 리허설을 진행한 뒤 16일 영국 육군박물관에서 재단 심사위원단을 상대로 유치 계획을 설명할 예정이다.

발표에서는 국가보훈부가 정부 차원의 지원 의지를 밝히고, 대전시는 보훈도시와 과학수도로서의 강점, 대회 운영 계획 등을 소개한다. 대한민국상이군경회는 상이군인 공동체의 지지 기반과 개최 필요성을 전달할 계획이다.

대전시는 국립대전현충원, 대전보훈병원, 대덕연구개발특구, 대전컨벤션센터(DCC) 등 인프라를 활용해 '기억·존중·회복·연대'를 구현하는 대회 구상을 제시한다. 기존 체육시설과 도심 공간을 연계한 효율적인 운영 모델과 선수단 중심 지원 체계도 강조할 방침이다.

앞서 지난 2월 진행된 재단 현지실사에서는 경기장 집적화 구성과 주요 경기시설 준비 상황 등이 긍정적인 평가를 받았다. 대전시는 당시 제시된 수송·안내체계와 숙박 관련 보완 의견을 최종 계획에 반영했다.

대전이 개최지로 선정될 경우 2029년 10월 6일부터 15일까지 10일간 세계 25개국 선수단 3000여 명이 참가하는 국제 상이군인 스포츠 축제가 열린다. 개최도시는 오는 7월 중 최종 발표될 예정이다.

유득원 행정부시장은 "인빅터스 게임 유치는 국제행사 유치를 넘어 국가를 위해 헌신한 이들의 회복과 재도전을 지원하는 대한민국의 가치를 세계에 알리는 기회"라며 "마지막까지 원팀으로 대전의 경쟁력과 진정성을 전달하겠다"고 말했다.

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