우진, AI 탑재 제조실행시스템 '허니컴' 공개

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 산업용 정밀 계측기기 전문기업 우진이 지난 10~12일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 '제15회 스마트테크 코리아 2026'에 참가해 AI 기반 제조실행시스템(MES) '허니컴'을 선보였다고 15일 밝혔다.

우진은 이번 전시회의 'AI플러스 스마트팩토리쇼'에 출품해 생산계획 AI와 제조 특화 AI 챗봇이 탑재된 허니컴 MES를 공개했다. AI가 최적의 생산계획을 자동으로 제안하고 분석 근거와 대안을 설명함으로써 생산계획 수립의 정확성과 신뢰성을 높인다.

우진에 따르면 허니컴 MES의 AI 분석 기능은 품질 비용 및 총원가 절감, 납기 지연 리스크 제거 등의 성과를 도출한다. 불량을 사전에 예측하고 자재 사용량을 최적화해 생산 전 단계에서 원가를 낮추며, 납기 완료 확률 기반의 실행 가능한 일정을 자동으로 생성해 납기 준수율을 높인다.

우진 로고. [사진=우진]

허니컴은 설비·공정·품질 데이터를 실시간으로 수집·분석해 생산계획, 자재추적, 실적집계, 품질관리 등 제조 현장의 의사결정을 지원하는 통합 솔루션이다. 우진이 3년간의 연구개발을 통해 출시했으며 현재 다수의 고객사에 도입돼 운영 중이다.

우진 관계자는 "생산계획 AI와 제조 특화 AI 챗봇은 제조 현장의 경험과 데이터를 결합해 실질적인 생산성 향상을 이끌어낼 수 있다"며 "허니컴 MES를 통해 지킬 수 있는 일정만 계획하고 생산 전 원가와 불량을 통제하는 제조 혁신을 실현해 나갈 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com