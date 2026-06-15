달라진 '월드 웹툰 어워즈'…독자가 뽑고 상금도 준다

본상 후보작 추천 공모

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 '2026 월드 웹툰 어워즈' 본상 후보작 추천을 15일부터 7월 24일까지 받는다. 시상식은 12월 2일 서울 코엑스에서 열린다.

'2026 월드 웹툰 어워즈' 공모 포스터. [사진= 문체부]

올해로 3회를 맞는 월드 웹툰 어워즈는 웹툰 산업 종사자들의 자긍심 고취와 위상 강화를 위해 2024년 시작됐다. 첫 시상식 대상은 '나 혼자만 레벨업'이 차지했고, 지난해에는 '미래의 골동품 가게'가 대상을, '전지적 독자 시점'이 심사위원장상을 받았다. 특히 지난해에는 일본 작품 '네 번째 남편'이 해외 작품 최초로 본상을 수상했다.

올해는 별도의 작품 공모 없이 독자 추천만으로 후보작을 모집한다. 추천 대상은 2025년 1월 1일부터 2026년 5월 31일 사이 국내외 플랫폼에 연재된 작품이며, 국적에 상관없이 누구나 1인당 최대 3개 작품을 공식 누리집에서 추천할 수 있다. 누리집은 한국어·영어·일본어·프랑스어·스페인어 등 5개 언어를 지원한다.

수상작 선정은 예심과 본심 두 단계로 진행된다. 독자 추천 수 상위 100개 작품을 대상으로 전문가 예심을 거쳐 20개 작품을 추린 뒤, 본심에서 독자 투표와 심사위원 평가를 합산해 본상 수상작 10편을 최종 선정한다. 올해는 인기상 외에 해외 작품상도 신설해 국제 행사로서의 기반을 강화했다.

특히 올해부터는 처음으로 상금이 수여된다. 본상 수상 10개 작품에 각 1000만 원의 상금과 트로피가 주어지며, 대상에는 500만 원, 심사위원상에는 300만 원의 추가 상금이 더해진다. 시상식은 코엑스에서 열리는 '월드 웹툰 페스티벌' 개막 행사로 진행된다.

최성희 문체부 콘텐츠미디어산업관은 "공정하고 투명한 심사를 통해 시상식의 가치를 높이고, 우수한 웹툰 작품들이 세계시장을 선도할 수 있도록 지속해서 지원하겠다"고 밝혔다.

fineview@newspim.com